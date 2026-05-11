Wall Street Journal: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν κρυφά επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Wall Street Journal: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν κρυφά επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Οι στόχοι βρίσκονταν στο εσωτερικό του Ιράν, ενώ περιλάμβαναν και το διυλιστήριο πετρελαίου στο νησί Λαβάν
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αναφέρει η Wall Street Journal σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, γεγονός που καθιστά τη μοναρχία του Περσικού Κόλπου έναν από τους ενεργούς συμμετέχοντες στον πόλεμο κατά του Ιράν.
Ο στρατός των Εμιράτων έχει μαχητικά αεροσκάφη δυτικής κατασκευής και κάνει χρήση εκτεταμένων δικτύων επιτήρησης.
Οι επιθέσεις, συνεχίζει το δημοσίευμα, υποδηλώνουν ότι η χώρα είναι πλέον πιο πρόθυμη να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική της ισχύ για να προστατεύσει την οικονομική της δύναμη και την αυξανόμενη επιρροή της σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Οι στόχοι των κρυφών επιθέσεων βρίσκονταν στο εσωτερικό του Ιράν, αλλά και το διυλιστήριο πετρελαίου στο νησί Λαβάν στις 8 Απριλίου. Η επίθεση στο Λαβάν, εγκατάσταση με δυναμικότητα περίπου 55.000 βαρελιών την ημέρα, είχε χαρακτηριστεί από το Ιράν απλώς ως «εχθρική επίθεση».
Το Ιράν, πάντως, αντέδρασε αμέσως με επιθέσεις πυραύλων και drones εναντίον στόχων στα Εμιράτα.
Τα ΗΑΕ φέρονται να χρησιμοποίησαν μαχητικά αεροσκάφη δυτικής κατασκευής, πιθανόν Mirage 2000-9, αλλά δεν παραδεχτεί δημόσια τις επιχειρήσεις.
Ο στρατός των Εμιράτων έχει μαχητικά αεροσκάφη δυτικής κατασκευής και κάνει χρήση εκτεταμένων δικτύων επιτήρησης.
Οι επιθέσεις, συνεχίζει το δημοσίευμα, υποδηλώνουν ότι η χώρα είναι πλέον πιο πρόθυμη να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική της ισχύ για να προστατεύσει την οικονομική της δύναμη και την αυξανόμενη επιρροή της σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Οι στόχοι των κρυφών επιθέσεων βρίσκονταν στο εσωτερικό του Ιράν, αλλά και το διυλιστήριο πετρελαίου στο νησί Λαβάν στις 8 Απριλίου. Η επίθεση στο Λαβάν, εγκατάσταση με δυναμικότητα περίπου 55.000 βαρελιών την ημέρα, είχε χαρακτηριστεί από το Ιράν απλώς ως «εχθρική επίθεση».
Το Ιράν, πάντως, αντέδρασε αμέσως με επιθέσεις πυραύλων και drones εναντίον στόχων στα Εμιράτα.
Τα ΗΑΕ φέρονται να χρησιμοποίησαν μαχητικά αεροσκάφη δυτικής κατασκευής, πιθανόν Mirage 2000-9, αλλά δεν παραδεχτεί δημόσια τις επιχειρήσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα