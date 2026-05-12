Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε γειτονιά στη Βραζιλία, δείτε βίντεο

Η έκρηξη, που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου, προκάλεσε καταρρεύσεις σπιτιών – Διασώστες αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια, συγκίνηση από τη διάσωση σκύλου





Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη.



Ισχυρή έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου συγκλόνισε το απόγευμα της Δευτέρας 11 Αυγούστου τη συνοικία Τζαγουάρε, στη δυτική ζώνη του Σάο Πάολο στη Βραζιλία , προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, τρεις τραυματισμούς και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανό δεύτερο εγκλωβισμένο κάτω από τα συντρίμμια.Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Φλορέστο Μπαντέκι, στη συνοικία Τζαγουάρε, περίπου 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης, η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές και καταρρεύσεις κατοικιών στην περιοχή.Βίντεο που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα της Βραζιλίας καταγράφουν την έκταση της καταστροφής, με κτίρια να έχουν μετατραπεί σε σωρούς ερειπίων.Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας.Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη.Παράλληλα, τρεις άνδρες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία. Ένας από αυτούς διακομίστηκε από κατοίκους της περιοχής, δεύτερος από διασώστες της υπηρεσίας άμεσης ιατρικής βοήθειας της Βραζιλίας, και τρίτος από την πυροσβεστική υπηρεσία, σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.Οι διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να βρίσκεται ακόμη ένα άτομο εγκλωβισμένο κάτω από τα ερείπια.





Συγκίνηση από τη διάσωση σκύλου Ανάμεσα στα ερείπια, οι πυροσβέστες κατάφεραν να διασώσουν ζωντανό έναν σκύλο, ο οποίος βρέθηκε καλυμμένος με σκόνη μέσα σε ένα από τα σπίτια που κατέρρευσαν μετά την έκρηξη.



Η στιγμή της διάσωσης προκάλεσε συγκίνηση στους κατοίκους της περιοχής αλλά και στις ομάδες διάσωσης που επιχειρούν στο σημείο. Συνολικά διασώθηκαν πέντε ζώα, ανάμεσά τους σκύλοι και μία χελώνα ξηράς.







«Μύριζα αέριο πριν από την έκρηξη» Ο ιδιοκτήτης του σκύλου που διασώθηκε περιέγραψε τις στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας, αναφέροντας ότι το σπίτι του καταστράφηκε ολοσχερώς.



Όπως δήλωσε, είχε ήδη αντιληφθεί έντονη μυρωδιά αερίου πριν από την έκρηξη, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις των αρχών ότι το περιστατικό συνδέεται με διαρροή υγραερίου.



Οι πυροσβέστες παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια.