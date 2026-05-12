Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε γειτονιά στη Βραζιλία, δείτε βίντεο
Η έκρηξη, που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου, προκάλεσε καταρρεύσεις σπιτιών – Διασώστες αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια, συγκίνηση από τη διάσωση σκύλου
Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Φλορέστο Μπαντέκι, στη συνοικία Τζαγουάρε, περίπου 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης, η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές και καταρρεύσεις κατοικιών στην περιοχή.
Casa explode no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, causa teria relação com uma tubulação de gás.— GloboNews (@GloboNews) May 11, 2026
Βίντεο που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα της Βραζιλίας καταγράφουν την έκταση της καταστροφής, με κτίρια να έχουν μετατραπεί σε σωρούς ερειπίων.
🚨 Explosão de gás provoca incêndio e deixa pessoas soterradas em SP— Metrópoles (@Metropoles) May 11, 2026
Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας.
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίεςΟι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη.
Παράλληλα, τρεις άνδρες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία. Ένας από αυτούς διακομίστηκε από κατοίκους της περιοχής, δεύτερος από διασώστες της υπηρεσίας άμεσης ιατρικής βοήθειας της Βραζιλίας, και τρίτος από την πυροσβεστική υπηρεσία, σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.
Οι διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να βρίσκεται ακόμη ένα άτομο εγκλωβισμένο κάτω από τα ερείπια.
A porta-voz do corpo de bombeiros Capita Karoline Burunsizian falou com o #CidadeAlerta e informou que as equipes foram acionadas para atender uma explosão provocada durante uma escavação realizada por funcionários da Sabesp. Segundo os bombeiros, houve a explosão de uma… pic.twitter.com/d4VvslLkGC— Cidade Alerta (@cidadealerta) May 11, 2026
Συγκίνηση από τη διάσωση σκύλουΑνάμεσα στα ερείπια, οι πυροσβέστες κατάφεραν να διασώσουν ζωντανό έναν σκύλο, ο οποίος βρέθηκε καλυμμένος με σκόνη μέσα σε ένα από τα σπίτια που κατέρρευσαν μετά την έκρηξη.
Η στιγμή της διάσωσης προκάλεσε συγκίνηση στους κατοίκους της περιοχής αλλά και στις ομάδες διάσωσης που επιχειρούν στο σημείο. Συνολικά διασώθηκαν πέντε ζώα, ανάμεσά τους σκύλοι και μία χελώνα ξηράς.
Resgate emocionante no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Bombeiros salvaram um cachorro em meio aos escombros da explosão que aconteceu na tarde desta segunda-feira (11).— Cidade Alerta (@cidadealerta) May 11, 2026
«Μύριζα αέριο πριν από την έκρηξη»Ο ιδιοκτήτης του σκύλου που διασώθηκε περιέγραψε τις στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας, αναφέροντας ότι το σπίτι του καταστράφηκε ολοσχερώς.
Όπως δήλωσε, είχε ήδη αντιληφθεί έντονη μυρωδιά αερίου πριν από την έκρηξη, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις των αρχών ότι το περιστατικό συνδέεται με διαρροή υγραερίου.
Οι πυροσβέστες παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια.
