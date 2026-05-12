Τουλάχιστον 10 νεκροί από σφοδρή κακοκαιρία στη Νότια Αφρική, δείτε βίντεο
Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, με την κυβέρνηση να κηρύσσει κατάσταση εθνικής καταστροφής
Ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σάρωσαν διάφορους τομείς της Νότιας Αφρικής αφήνοντας πίσω τουλάχιστον δέκα νεκρούς τις τελευταίες ημέρες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η προεδρία, με την Κέιπ Τάουν και την επαρχία της να δοκιμάζονται ιδιαίτερα.
Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας πτώσεων δέντρων στην τουριστική περιοχή Γκάρντεν Ρουτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ τρίτος παρασύρθηκε από ορμητικά νερά όταν προσπάθησε να περάσει ποτάμι το σαββατοκύριακο.
Εκφράζοντας τη «βαθιά θλίψη του για την απώλεια τουλάχιστον 10 ζωών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες», ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα ενημέρωσε ότι κηρύχθηκε κατάσταση «εθνικής καταστροφής», αναφέρει ανακοίνωση των υπηρεσιών του.
Σε εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς οροφές από μεταλλικά ελάσματα να παρασύρονται από ριπαίους ανέμους, δέντρα πεσμένα σε δρόμους, οδικούς άξονες πλημμυρισμένους...
Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των αερολιμένων «της Κέιπ Τάουν και της Τζορτζ», ενημέρωσε εξάλλου η μεγάλη εταιρεία διαχείρισης των νοτιοαφρικανικών αεροδρομίων ACSA.
Extreme winds 💨 exceeding 120 km/h are battering #CapeTown, South Africa. Several people have died due to the severe storm. pic.twitter.com/y4UQ8VwinE— Meteored (@meteoredcom) May 11, 2026
#CapeStorm Noordhoek side pic.twitter.com/bKZ47oafwK— TrafficSA (@TrafficSA) May 11, 2026
⚠️ WEATHER and SERVICE UPDATE ⚠️— City of Cape Town (@CityofCT) May 11, 2026
The City is currently attending to multiple weather-related incidents across various areas, including flooding, fallen trees, electricity outages, water outages, damaged traffic lights, and roofs blown off due to severe weather conditions. pic.twitter.com/7STgUIDhxS
