ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες που φέρονται να διευκόλυναν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Κίνα Στενά του Ορμούζ Πετρέλαιο

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες που φέρονται να διευκόλυναν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να πιέσει τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ να συμβάλει στην επίλυση της κρίσης με το Ιράν

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες που φέρονται να διευκόλυναν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή κυρώσεων σε βάρος τριών προσώπων και εννέα εταιρειών – τεσσάρων στο Χονγκ Κονγκ, τεσσάρων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μιας στο Ομάν – που φέρονται να διευκόλυναν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα.

Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ελήφθη μετά τις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή σε βάρος προσώπων και εταιρειών που φέρονται να βοηθούσαν το Ιράν στην αγορά όπλων και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή drones και βαλλιστικών πυραύλων.

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να πιέσει τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ να συμβάλει στην επίλυση της κρίσης με το Ιράν και στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα εξακολουθήσει να εντείνει τις πιέσεις προς την Τεχεράνη προκειμένου να στερήσει από το ιρανικό καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης πόρους για τη χρηματοδότηση του πυρηνικού προγράμματος, στρατιωτικού εξοπλισμού ή την υποστήριξη εντολοδόχων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. «Το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) θα εξακολουθήσει να αποκόπτει το ιρανικό καθεστώς από τα χρηματοοικονομικά δίκτυα που χρησιμοποιεί για πράξεις τρομοκρατίας και για την αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας», σημείωσε ο Μπέσεντ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης