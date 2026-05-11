Στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς ο πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι
Παραιτήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, έπειτα από έρευνα στην κατοικία του

Οι ουκρανικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ενημέρωσαν επισήμως τον Αντρίι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πως θεωρείται ύποπτος σε υπόθεση που διερευνούν εδώ και αρκετό καιρό, μεταδίδει το Reuters.

Παρότι οι υπηρεσίες δεν δημοσιοποίησαν το όνομα του υπόπτου, όπως προβλέπει η ουκρανική νομοθεσία, πολλά μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία μεταδίδουν πως πρόκειται για τον Γερμάκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Νοέμβριο εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς που προκάλεσε δημόσια οργή εν καιρώ πολέμου.

Ο Γερμάκ είχε χαρακτηριστεί «γκρίζος καρδινάλιος» της Ουκρανίας λόγω της παρασκηνιακής ισχύος και επιρροής του.

Παραιτήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2025, μερικές ώρες αφότου πράκτορες της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του.
