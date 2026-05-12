Νέο κύμα μεταναστών νότια της Κρήτης: 90 άτομα μέσα σε λίγες ώρες
Ανάμεσα στους διασωθέντες γυναίκες και ανήλικος - Συλλήψεις διακινητών και χιλιάδες δολάρια για το ταξίδι από τη Λιβύη Επιχειρήσεις διάσωσης και εντοπισμού σε Καλούς Λιμένες και Ψαρή Φοράδα
Νέο κύμα αφίξεων μεταναστών καταγράφηκε τα ξημερώματα και τις πρωινές ώρες νότια της Κρήτης, με συνολικά 90 αλλοδαπούς να εντοπίζονται σε δύο διαφορετικά περιστατικά στις θαλάσσιες περιοχές του Ηρακλείου.
Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και του FRONTEX, ενώ σε αμφότερες τις περιπτώσεις συνελήφθησαν φερόμενοι ως διακινητές. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες δήλωσαν ότι ξεκίνησαν από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, όταν ενημερώθηκε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για πνευστή λέμβο σε δυσχερή θέση. Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος της FRONTEX, το οποίο περισυνέλεξε συνολικά 56 αλλοδαπούς, ανάμεσά τους 53 άνδρες, δύο γυναίκες και έναν ανήλικο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια, υπό τη συνοδεία στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Μοιρών, οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου θα ακολουθήσει η μεταφορά τους σε Κέντρο Υποδοχής.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν αναχωρήσει τα ξημερώματα της 10ης Μαΐου από το Τομπρούκ της Λιβύης, πληρώνοντας διαφορετικά ποσά για το ταξίδι, τα οποία έφταναν ακόμη και τις 6.000 δολάρια ανά άτομο.
Κατά την προανάκριση του Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ως φερόμενος διακινητής αναγνωρίστηκε ένας 18χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών και έκθεση σε κίνδυνο.
Λίγες ώρες αργότερα, στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμενικού εντόπισαν ακόμη 34 αλλοδαπούς στην παραλία Ψαρή Φοράδα του Δήμου Βιάννου.
Σύμφωνα με τις Αρχές, οι μετανάστες είχαν αποβιβαστεί από πνευστή λέμβο, η οποία στη συνέχεια καταστράφηκε. Οι 34 αλλοδαποί – 32 άνδρες και δύο γυναίκες – μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται επίσης να προωθηθούν σε δομή φιλοξενίας στην ενδοχώρα.
Όπως ανέφεραν στους λιμενικούς, είχαν αναχωρήσει από το Τομπρούκ το βράδυ της 9ης Μαΐου, πληρώνοντας περίπου 7.000 αιγυπτιακές λίρες ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
Και σε αυτή την περίπτωση, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 18χρονου υπηκόου Νοτίου Σουδάν, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο διακινητή στο ταξίδι.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
