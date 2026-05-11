Θετικός στον χανταϊό ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο
Παραμένει ασυμπτωματικός με την υγεία του σε καλή κατάσταση, αρνητικοί όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες

Ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό, όπως ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας.

Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ στα οποία υποβλήθηκαν, διευκρίνισε το υπουργείο.

Ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή, αναφέρει το ισπανικό υπουργείο Υγείας, συμπληρώνοντας πως υποβάλλεται σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου παρουσιάστηκε έξαρση κρουσμάτων χανταϊού, απέπλευσε σήμερα από την Τενερίφη της Ισπανίας με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, μετά την απομάκρυνση των τελευταίων επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος.

Το MV Hondius, στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φθάσει σε πέντε ημέρες στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions.
