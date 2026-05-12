Καναδάς: Βάρκα ξέφυγε από φορτηγάκι και χτύπησε αυτοκίνητο στην αντίθετη λωρίδα, δείτε βίντεο
Γερή τρομάρα πήρε μια οικογένεια που οδηγούσε στην βρετανική Κολούμπια στον Καναδά όταν μια βάρκα που είχε ξεφύγει από ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό τους.

Η Ίνγκριντ Άχτερμπεργκ κατέγραψε τη στιγμή που το κακώς στερεωμένο σκάφος χτύπησε το αυτοκίνητό της, ενώ οδηγούσε με την οικογένειά της σε ένα ταξίδι στο Καρίμπου, την περασμένη εβδομάδα. Το βίντεο δείχνει την πράσινη βάρκα να εκτοξεύεται στον αέρα πριν συγκρουστεί με το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου της, προκαλώντας τις κραυγές των επιβατών. Κομμάτια από τα συντρίμμια φαίνονται να πετούν μπροστά από το όχημα μετά τη σύγκρουση, ενώ η Άχτερμπεργκ σταματά στην άκρη του δρόμου αμέσως μετά.



«Τι συνέβη;», ρωτά η κόρη της, καθώς η ίδια την καθησυχάζει ότι όλα είναι εντάξει και προτρέπει την οικογένειά της να βγει από το όχημα. 

Σύμφωνα με την οικογένεια, ο ιδιοκτήτης της βάρκας επέστρεψε λίγο μετά το περιστατικό. 

«Οι οδηγοί ξεχνούν μερικές φορές να ασφαλίσουν σωστά τα φορτία τους, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα να πέφτουν κατά τη διαδρομή. Τα υλικά από ένα μη ασφαλισμένο φορτίο που πέφτουν στο δρόμο θέτουν σε κίνδυνο άλλους οδηγούς και δημιουργούν σκουπίδια, τα οποία είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Η ασφάλιση του φορτίου σας με ιμάντες, μουσαμά ή δίχτυ φορτίου δεν απαιτεί πολύ χρόνο. Αυτά τα είδη μπορούν να αγοραστούν για λιγότερο από 20 δολάρια στα περισσότερα τοπικά καταστήματα σιδηρικών» είναι το μήνυμα της τοπικής Κομητείας.

