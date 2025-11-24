Σημείο σημείο οι διαφορές των σχεδίων ΗΠΑ και ΕΕ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία - Το πλαφόν στον στρατό, το ΝΑΤΟ και τα σύνορα

Πώς διαμορφώθηκε το νέο σχέδιο των 19 σημείων

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση: ένα παράλληλο πλαίσιο 28 σημείων

- διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία εντός 100 ημερών- δημιουργία Συμβουλίου Ειρήνης υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ- άμεση κατάπαυση του πυρός με υποχώρηση στις συμφωνημένες γραμμέςΗ αρχιτεκτονική της πρότασης δημιουργούσε έντονες αντιδράσεις τόσο στο Κίεβο όσο και στην Ευρώπη, καθώς η Ουκρανία καλούνταν να αποδεχθεί όρους που δεν θα είχαν πιθανότητες πολιτικής νομιμοποίησης στο εσωτερικό της χώρας.Σύμφωνα με τον Μπέβζ, η ουκρανική αντιπροσωπεία πέρασε με τις ΗΠΑ από «συστηματική αναθεώρηση» κάθε σημείου. Το αποτέλεσμα ήταν η κατάργηση ή η πλήρης τροποποίηση κρίσιμων διατάξεων του αμερικανικού σχεδίου. Χωρίς να ανακοινώνει επίσημα το πλήρες αναθεωρημένο κείμενο, ο Ουκρανός διαπραγματευτής ξεκαθάρισε ότι «όλα τα ζητήματα που αφορούσαν την ουκρανική πλευρά αντιμετωπίστηκαν».Το ευρωπαϊκό και ουκρανικό πλαίσιο δεν αποδέχεται την αναγνώριση της Κριμαίας, του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ως «ντε φάκτο ρωσικών». Αντίθετα, προβλέπεται ότι οι εδαφικές διευθετήσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο «μελλοντικών διαπραγματεύσεων» και ότι η σύγκρουση θα παγώσει στη σημερινή γραμμή επαφής.Το ευρωπαϊκό σχέδιο σημειώνει ότι η ένταξη της Ουκρανίας εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών της Συμμαχίας, χωρίς αναφορά σε συνταγματική απαγόρευση.Η νέα πρόταση προβλέπει «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» με σαφή αναλογία στο άρθρο 5, σε αντίθεση με την απόλυτη εξάρτηση από τις ΗΠΑ που περιείχε το αρχικό κείμενο.Αντί για την πρόβλεψη αμερικανικού κέρδους 50%, το ευρωπαϊκό σχέδιο ορίζει ότι τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου η Μόσχα αποζημιώσει την Ουκρανία.Άλλες κρίσιμες αλλαγές είναι η αύξηση του ορίου του ουκρανικού στρατού στις 800.000 (αντί 600.000), η κατάργηση της πρόβλεψης περί αμνηστίας για όλες τις πλευρές και η αφαίρεση άρθρων που αναφέρονταν σε ρωσική επανένταξη στη G8 χωρίς προϋποθέσεις.διασφαλίζεται η ουκρανική κυριαρχίαμην αναγνωρίζονται μόνιμες εδαφικές απώλειεςκατοχυρώνονται δικαιώματα μειονοτήτων και θρησκευτικές ελευθερίεςενισχύεται η διεθνής εποπτεία του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζιαεκπονηθούν εκτεταμένα προγράμματα ανοικοδόμησης καιυπάρξει ολοκληρωμένο σύστημα ανθρωπιστικών ανταλλαγώνδομηθεί μηχανισμός επιβολής και εποπτείας της συμφωνίας υπό κοινό όργανο ΗΠΑ–ΕΕ–Ουκρανίας–ΡωσίαςΣημαντικό είναι επίσης ότι στην ευρωπαϊκή εκδοχή το αμερικανικό άρθρο 3 —που προέβλεπε «μη περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ»— έχει διαγραφεί πλήρως.Το Sky News υπογραμμίζει ότι οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν πως καμία συζήτηση δεν θα ολοκληρωθεί χωρίς την συμμετοχή του Ζελένσκι και την τελική του έγκριση. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν να προστατεύσουν τη θέση τους στις συνομιλίες, αποφεύγοντας ένα πλαίσιο που θα θεωρηθεί ότι υιοθετεί τις ρωσικές απαιτήσεις.Οι συνομιλίες συνεχίζονται, με το νέο κείμενο των 19 σημείων να αποτελεί πλέον τη βάση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Ουκρανίας, ενώ το ευρωπαϊκό σχέδιο λειτουργεί παράλληλα ως αντιπρόταση προς όλες τις πλευρές.