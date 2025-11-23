Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στη Γενεύη για το σχέδιο 28 σημείων: Τι σκέφτονται οι ΗΠΑ να αλλάξουν - Όχι σε αλλαγή συνόρων με τη βία, λέει η Φον ντερ Λάιεν