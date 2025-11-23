Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Κιθ Κέλογκ: Δεν θέλουμε επανάληψη των συμφωνιών του Μινσκ, απαραίτητες οι εκλογές στην Ουκρανία
Κιθ Κέλογκ: Δεν θέλουμε επανάληψη των συμφωνιών του Μινσκ, απαραίτητες οι εκλογές στην Ουκρανία
Η αμερικανική κυβέρνηση δεν επιθυμεί επιστροφή σε προηγούμενα μοντέλα διευθέτησης, τα οποία δεν απέδωσαν, τόνισε ο ΚΙθ Κέλογκ
Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι η Ουάσινγκτον εργάζεται για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία χωρίς επανάληψη των συμφωνιών του Μινσκ, ενώ υπογράμμισε πως η διεξαγωγή εκλογών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση του σχεδίου επίλυσης.
Ο Κιθ Κέλογκ ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν επιθυμεί επιστροφή σε προηγούμενα μοντέλα διευθέτησης, τα οποία δεν απέδωσαν. «Είμαστε κοντά σε συμφωνία. Όμως δεν θέλουμε να επαναληφθεί η ιστορία. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο Μνημόνιο της Βουδαπέστης, ούτε στο Μινσκ 1 ή στο Μινσκ 2», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Fox News, σημειώνοντας ότι ο στόχος της Ουάσινγκτον είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου πλαισίου ειρήνης.
Οι συμφωνίες του Μινσκ αποτελούν πακέτο εγγράφων που υιοθετήθηκαν την περίοδο 2014-2015 για την αντιμετώπιση της κρίσης στην ανατολική Ουκρανία. Το Πρωτόκολλο του Μινσκ, γνωστό και ως «Μινσκ I», υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2014, ενώ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 συμφωνήθηκε το «Μινσκ II», ένα σύνολο μέτρων για την εφαρμογή των προηγούμενων δεσμεύσεων. Όπως υποστήριξε ο Κέλογκ, οι συμφωνίες αυτές «σαμποτάρονταν πλήρως από το Κίεβο, με τη στήριξη του Βερολίνου και του Παρισιού».
«Νομίζω ότι η Ρωσία θα διατυπώσει ορισμένες απαιτήσεις, ορισμένες αλλαγές στο έγγραφο», είπε, ακόμα, ο Κέλογκ.
Στη συνέχεια, ο ειδικός απεσταλμένος αναφέρθηκε σε βασική πρόβλεψη του σχεδίου επίλυσης της σύγκρουσης, η οποία αφορά τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. «Υπάρχει ένα σημείο στο σχέδιο που θεωρώ επίσης σημαντικό — η διεξαγωγή εκλογών. Αναφέρει με σαφήνεια ότι η Ουκρανία πρέπει να πραγματοποιήσει εκλογές μέσα σε 100 ημέρες. Πιθανότατα να είναι εφικτό σε περίπου 90 ημέρες, σύμφωνα με όσα μου έχουν πει άνθρωποι με τους οποίους μίλησα», επισήμανε και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν. Θα καθησυχάσουν τον λαό, θα καθησυχάσουν τον ελεύθερο κόσμο, αλλά αυτό αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις του σχεδίου».
🚨🇺🇸 We are 2 meters away from peace deal: US diplomat— Sputnik India (@Sputnik_India) November 23, 2025
Trump is determined to end the conflict in Ukraine, the US special envoy Keith Kellogg said.
He added that the 28-point peace plan is a framework to be discussed throughout next week. pic.twitter.com/Ag5GgiGGuh
