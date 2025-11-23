Παύση πυρός και μετά διαπραγμάτευση για τα εδαφικά, εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ - Τι αντιπροτείνουν οι Ευρωπαίοι

Τι ζητούν Ευρωπαίοι και Κίεβο για την αξιοποίηση των ρωσικών assets και τι προτείνουν για τις αποζημιώσεις των ΗΠΑ - Όχι σε αλλαγή συνόρων με βία, η επιστροφή όλων των παιδιών των Ουκρανών, βασικός όρος για κάθε συμφωνία, λέει η Φον ντερ Λάιεν