Drones πάνω από το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν σταμάτησαν την κυκλοφορία των αεροσκαφών
Έτοιμος να ενεργοποιηθεί ο εξοπλισμός κατά των drones
Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν της νότιας Ολλανδίας διακόπηκε λόγω της εμφάνισης πλήθους drones, ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Χ ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς.
«Ο εξοπλισμός κατά των drones είναι έτοιμος να αναλάβει δράση. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας.
Ο ολλανδικός στρατός έκανε χθες χρήση οπλικών συστημάτων κατά των drones στην αεροπορική βάση του Φόλκελ που βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από το Αϊντχόφεν, είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Άμυνας.
Σε ερώτηση σχετικά με την προέλευση των drones αυτών, το υπουργείο δεν έκανε σχόλιο.
Drones και άλλες εναέριες διεισδύσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.
Τον Σεπτέμβριο περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο και τρία ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά.
Εκτοτε, πτήσεις drones άγνωστης προέλευσης έχουν διαταράξει τις εναέριες λειτουργίες στην Ευρώπη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει αποκαλέσει αυτά τα περιστατικά «υβριδικό πόλεμο».
#BREAKING: Air traffic at Eindhoven airport in Netherlands has been suspended due to multiple drone sightings, according to the Dutch defence minister.— JUST IN | World (@justinbroadcast) November 22, 2025
pic.twitter.com/CbpD7VfC4S
