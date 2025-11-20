Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Αθώα η αστροναύτης για το πρώτο έγκλημα στο Διάστημα - Την είχε καταγγείλει η σύζυγός της
Αθώα η αστροναύτης για το πρώτο έγκλημα στο Διάστημα - Την είχε καταγγείλει η σύζυγός της
Η Σάμερ Γόρντεν ομολόγησε ότι έκανε ψευδή καταγγελία για το πρώτο έγκλημα που διαπράχθηκε στο διάστημα και πλέον αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών και πρόστιμο 216.000 ευρώ
Αντιμέτωπη με βαριά ποινή είναι πρώην αξιωματικός της υπηρεσίας πληροφοριών της αεροπορίας, η οποία κατήγγειλε ψευδώς την αστροναύτη σύζυγό της, ισχυριζόμενη ότι είχε αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό ενώ βρισκόταν σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
Η Σάμερ Γόρντεν ομολόγησε ότι έκανε ψευδή καταγγελία για το πρώτο έγκλημα που διαπράχθηκε στο διάστημα και πλέον αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών και πρόστιμο 216.000 ευρώ. Η Γόρντεν είχε καταγγείλει την τότε συζύγό της, Άννα Μακ Κλάιν, η οποία είναι μια από τις κορυφαίες αστροναύτες της NASA.
Η 51χρονη είχε ισχυριστεί ότι η Μακ Κλάιν είχε αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σύμφωνα με την New York Post. Συγκεκριμένα, υποστήριζε ότι η τότε σύζυγός της είχε μαντέψει τον κωδικό πρόσβασης και είχε εισέλθει παράνομα στον λογαριασμό τον Ιανουάριο του 2019, ενώ εκείνη βρισκόταν σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για έξι μήνες.
Η ψευδής καταγγελία ερευνήθηκε τόσο από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου όσο και από τον Γενικό Επιθεωρητή της NASA, σύμφωνα με τους New York Times.
Η Γόρντεν είχε ανοίξει τον τραπεζικό λογαριασμό το 2018 και τόσο η ίδια όσο και η σύζυγός της είχαν πρόσβαση σε αυτόν μέχρι τον Ιανουάριο του 2019, όταν η Γόρντεν άλλαξε τα στοιχεία πρόσβασης, σύμφωνα με τις Αρχές. Από την έρευνα προέκυψε ότι η Γόρντεν είχε παραχωρήσει στη Μακ Κλάιν πρόσβαση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς τουλάχιστον από το 2015, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σύνδεσης, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Από την πρώτη στιγμή που προέκυψαν οι κατηγορίες, η Μακ Κλάιν υποστήριξε ότι είχε πρόσβαση στους λογαριασμούς της Γόρντεν προκειμένου να διαχειρίζεται τα κοινά οικονομικά του ζευγαριού.
Το ζευγάρι βρισκόταν εν μέσω διαμάχης για την επιμέλεια όταν η Γόρντεν κατηγόρησε τη Μακ Κλάιν. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020.
Η Μακ Κλάιν επέστρεψε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον Μάρτιο του 2025 ως διοικητής της αποστολής της SpaceX Crew-10 της NASA. Είχε επιλεγεί ως αστροναύτης από τη NASA το 2013.
Η ποινή της Γόρντεν θα ανακοινωθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2026.
Ειδήσεις σήμερα
Pulse: Στο 30% η ΝΔ με 16 μονάδες προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ - Στο 59% οι θετικές γνώμες για τις ενεργειακές συμφωνίες
Νέος Κόσμος: Βίντεο καταγράφει τις στιγμές πριν από την καταδίωξη και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της
Η Σάμερ Γόρντεν ομολόγησε ότι έκανε ψευδή καταγγελία για το πρώτο έγκλημα που διαπράχθηκε στο διάστημα και πλέον αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών και πρόστιμο 216.000 ευρώ. Η Γόρντεν είχε καταγγείλει την τότε συζύγό της, Άννα Μακ Κλάιν, η οποία είναι μια από τις κορυφαίες αστροναύτες της NASA.
Η 51χρονη είχε ισχυριστεί ότι η Μακ Κλάιν είχε αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σύμφωνα με την New York Post. Συγκεκριμένα, υποστήριζε ότι η τότε σύζυγός της είχε μαντέψει τον κωδικό πρόσβασης και είχε εισέλθει παράνομα στον λογαριασμό τον Ιανουάριο του 2019, ενώ εκείνη βρισκόταν σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για έξι μήνες.
Η ψευδής καταγγελία ερευνήθηκε τόσο από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου όσο και από τον Γενικό Επιθεωρητή της NASA, σύμφωνα με τους New York Times.
Η Γόρντεν είχε ανοίξει τον τραπεζικό λογαριασμό το 2018 και τόσο η ίδια όσο και η σύζυγός της είχαν πρόσβαση σε αυτόν μέχρι τον Ιανουάριο του 2019, όταν η Γόρντεν άλλαξε τα στοιχεία πρόσβασης, σύμφωνα με τις Αρχές. Από την έρευνα προέκυψε ότι η Γόρντεν είχε παραχωρήσει στη Μακ Κλάιν πρόσβαση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς τουλάχιστον από το 2015, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σύνδεσης, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Από την πρώτη στιγμή που προέκυψαν οι κατηγορίες, η Μακ Κλάιν υποστήριξε ότι είχε πρόσβαση στους λογαριασμούς της Γόρντεν προκειμένου να διαχειρίζεται τα κοινά οικονομικά του ζευγαριού.
Το ζευγάρι βρισκόταν εν μέσω διαμάχης για την επιμέλεια όταν η Γόρντεν κατηγόρησε τη Μακ Κλάιν. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020.
Η Μακ Κλάιν επέστρεψε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον Μάρτιο του 2025 ως διοικητής της αποστολής της SpaceX Crew-10 της NASA. Είχε επιλεγεί ως αστροναύτης από τη NASA το 2013.
Η ποινή της Γόρντεν θα ανακοινωθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2026.
Ειδήσεις σήμερα
Pulse: Στο 30% η ΝΔ με 16 μονάδες προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ - Στο 59% οι θετικές γνώμες για τις ενεργειακές συμφωνίες
Νέος Κόσμος: Βίντεο καταγράφει τις στιγμές πριν από την καταδίωξη και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα