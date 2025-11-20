Αθώα η αστροναύτης για το πρώτο έγκλημα στο Διάστημα - Την είχε καταγγείλει η σύζυγός της

Η Σάμερ Γόρντεν ομολόγησε ότι έκανε ψευδή καταγγελία για το πρώτο έγκλημα που διαπράχθηκε στο διάστημα και πλέον αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών και πρόστιμο 216.000 ευρώ