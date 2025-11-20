ΗΠΑ: Άνδρας καταγράφηκε σε βίντεο να πλησιάζει και να προκαλεί αγέλη λύκων στο πάρκο Γέλοουστοουν

Ο Κερμπς, που καταγράφει τη σκηνή από απόσταση, ακούγεται να φωνάζει «Τι ηλίθιος!» καθώς ο άγνωστος αρχίζει πρώτα να τρέχει προς τα ζώα και στη συνέχεια να ψεκάζει κάτι — πιθανότατα σπρέι για προστασία από τις αρκούδες — ενώ προσπαθεί να απομακρυνθεί. Άλλοι επισκέπτες του πάρκου που παρακολουθούν από μακριά τη σκηνή ακούγονται επίσης να του φωνάζουν να απομακρυνθεί.

Κλείσιμο