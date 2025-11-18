Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Εμφανίστηκαν δύο λύκοι κοντά σε σπίτια στη Θέρμη - Δείτε βίντεο
Τα άγρια ζώα εντοπίστηκαν κοντά στο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) και σε απόσταση αναπνοής από σπίτια
Ανησυχία επικρατεί στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, καθώς δύο λύκοι έκαναν την εμφάνισή τους το πρωί της Τρίτης (18/11).
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κάτοικοι της περιοχής εντόπισαν τα άγρια ζώα κοντά στο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) και σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια τους, όπως φαίνεται σε σχετικό βίντεο.
Περιβαλλοντικές οργανώσεις (Καλλιστώ κ.α.) συστήνουν στους κατοίκους της περιοχής να είναι αρκετά προσεκτικοί, ειδικά όταν κυκλοφορούν με το κατοικίδιο τους.
