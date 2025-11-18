Εμφανίστηκαν δύο λύκοι κοντά σε σπίτια στη Θέρμη - Δείτε βίντεο

Τα άγρια ζώα εντοπίστηκαν κοντά στο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) και σε απόσταση αναπνοής από σπίτια