Θύμα του Επστάιν αποκαλύπτει... ανατριχιαστικές ανατομικές λεπτομέρειες για το «παραμορφωμένο» μόριό του: Ήταν πολύ μικρό, σαν λεμόνι
Η Ρίνα Ο περιέγραψε... με κάθε λεπτομέρεια τα γεννητικά όργανα του Τζέφρι Επστάιν (πρώτος από δεξιά στη φωτογραφία από το διαβόητο άλμπουμ γενεθλίων του, την οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα η αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή)
Ανατομικές λεπτομέρειες αναφορικά με το μέγεθος και, πολύ περισσότερο, με το σχήμα του μορίου του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν, που έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στις φυλακές, αποκαλύπτει ένα από τα θύματά του.
Πρόκειται για την Ρίνα Ο (Rina Oh), γράφει η New York Post, η οποία, στα 46 της χρόνια πλέον, δεν έχει πάψει να ισχυρίζεται πως συγκαταλέγεται στα νεαρά κορίτσια, που κάποτε κακοποίησε σεξουαλικά ο Επστάιν.
Μιλώντας στο Substack, η Ρίνα Ο ανέτρεξε στο οδυνηρό για εκείνη παρελθόν και, δίνοντας μάλλον πολύ περισσότερες πληροφορίες, από αυτές που ίσως θα ήθελε να γνωρίζει κανείς, περιέγραψε το πέος του Επστάιν ως «εξαιρετικά παραμορφωμένο», σε σχήμα λεμονιού. Η Ο μάλιστα υποστήριξε ότι αυτή η ανατομική λεπτομέρεια ήταν ίσως που επηρέασε τη διαταραγμένη συμπεριφορά του.
Δίχως να... λυπηθεί τον κακοποιητή της, που απαγχονίστηκε στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019, η Ρίνα Ο συνέχισε, περιγράφοντας ότι το μόριό του ήταν «πολύ μικρό, όταν ήταν σε πλήρη στύση». «Ήταν περίπου δύο ίντσες» (σ.σ. κάτι παραπάνω από πέντε εκατοστά) συνέχισε.
Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το σχήμα του οργάνου του Επστάιν είχε αποτελέσει και αντικείμενο δικαστικής αντιπαράθεσης, πίσω στο μακρινό 2009. Τότε, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του επιχειρηματία στο πλαίσιο μιας αστικής αγωγής, ανέκυψε η ερώτηση σχετικά με την... εμφάνιση των γεννητικών του οργάνων.
Ο δικηγόρος Σπένσερ Κούβιν τον είχε ρωτήσει ευθέως: «Είναι αλήθεια, κύριε, ότι έχετε αυτό που περιγράφεται ως πέος σε σχήμα αυγού;». Η ερώτηση αυτή προκάλεσε αναστάτωση στο ακροατήριο, με τον δικηγόρο του Επστάιν να παρεμβαίνει αμέσως, προειδοποιώντας ότι η κατάθεση θα διακοπεί, αν συνεχίζονταν τέτοιες, πολύ προσωπικές ερωτήσεις.
Ήδη, από εκείνη την εποχή, υπήρχε μια σειρά από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων από τον Επστάιν.
