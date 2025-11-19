Το οικογενειακό μυστικό για τον θάνατο του μικρού Ανδρέα στην Αχαΐα - Γιατί έκρυψαν την αλήθεια για το τροχαίο με τη γουρούνα οι γονείς και οι συγγενείς του
Το οικογενειακό μυστικό για τον θάνατο του μικρού Ανδρέα στην Αχαΐα - Γιατί έκρυψαν την αλήθεια για το τροχαίο με τη γουρούνα οι γονείς και οι συγγενείς του
Ο 25χρόνος θείος του αγοριού καταρρακωμένος από τις τύψεις παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε πως ο θάνατος του παιδιού δεν προήλθε από πτώση μάντρας αλλά από τροχαίο - Η γουρούνα βρισκόταν στην κατοχή του πατέρα του παιδιού χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης
Η υπόθεση του θανάτου του μικρού Ανδρέα που συγκλονίζει την Αχαΐα ήρθε στο φως μετά την ομολογία του 25χρονου συγγενή του αδικοχαμένου παιδιού σε δυστύχημα με «γουρούνα». Το παιδί είχε χάσει τη ζωή του πριν λίγες ημέρες με την οικογένεια να αποδίδει το θάνατο του σε πτώση από μάντρα ενώ το κρατούσε αγκαλιά ο 25χρονος άνδρας. Η πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρή αλλά και πιο σύνθετη.
Αρχικά οι συγγενείς ισχυρίστηκαν ότι ο μικρός έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων ενώ τον κρατούσε ο 25χρονος στην αγκαλιά του. Τότε έλεγαν πως ο 25χρονος χτύπησε το κεφάλι του στην άκρη ενός μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε αγκαλιά με το παιδί. Παρότι η εκδοχή αυτή παρουσιάστηκε με συνέπεια, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει κενά και αντιφάσεις.
Τελικά η αλήθεια δεν άργησε να βγει στην επιφάνεια. Ο 25χρόνος άνδρας καταρρακωμένος από τις τύψεις παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε πως ο θάνατος του παιδιού δεν προήλθε από πτώση μάντρας αλλά από τροχαίο δυστύχημα με τετρακίνητο όχημα, τη γνωστή «γουρούνα».
Όπως εξήγησε, είχε βάλει το παιδί μαζί του στο όχημα για μια μικρή βόλτα και κατά την εκκίνηση, η γουρούνα φέρεται να γλίστρησε και ως αποτέλεσμα κατέληξε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο 25χρονος και ο μικρός Ανδρέας να χάσει τη ζωή του.
Για αυτό το λόγο συγγενικά πρόσωπα φέρεται να έκρυψαν το όχημα σε στάνη, η οποία ανήκει στην οικογένεια και είναι 2 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό προκειμένου να μην συνδεθεί το ατύχημα με την οικογένεια και να μην εμπλακεί κανένα άλλο άτομο. Σχεδόν όλοι γνώριζαν την πραγματική αλήθεια και συμφώνησαν να σιωπήσουν.
Αρχικά οι συγγενείς ισχυρίστηκαν ότι ο μικρός έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων ενώ τον κρατούσε ο 25χρονος στην αγκαλιά του. Τότε έλεγαν πως ο 25χρονος χτύπησε το κεφάλι του στην άκρη ενός μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε αγκαλιά με το παιδί. Παρότι η εκδοχή αυτή παρουσιάστηκε με συνέπεια, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει κενά και αντιφάσεις.
Τελικά η αλήθεια δεν άργησε να βγει στην επιφάνεια. Ο 25χρόνος άνδρας καταρρακωμένος από τις τύψεις παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε πως ο θάνατος του παιδιού δεν προήλθε από πτώση μάντρας αλλά από τροχαίο δυστύχημα με τετρακίνητο όχημα, τη γνωστή «γουρούνα».
Όπως εξήγησε, είχε βάλει το παιδί μαζί του στο όχημα για μια μικρή βόλτα και κατά την εκκίνηση, η γουρούνα φέρεται να γλίστρησε και ως αποτέλεσμα κατέληξε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο 25χρονος και ο μικρός Ανδρέας να χάσει τη ζωή του.
Έκρυψαν τη «γουρούνα»Ο φόβος δεν αφορούσε μόνο την πράξη του 25χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γουρούνα βρισκόταν στην κατοχή του πατέρα του παιδιού χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης. Αυτό σήμαινε ότι θα προέκυπταν σημαντικές ευθύνες.
Για αυτό το λόγο συγγενικά πρόσωπα φέρεται να έκρυψαν το όχημα σε στάνη, η οποία ανήκει στην οικογένεια και είναι 2 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό προκειμένου να μην συνδεθεί το ατύχημα με την οικογένεια και να μην εμπλακεί κανένα άλλο άτομο. Σχεδόν όλοι γνώριζαν την πραγματική αλήθεια και συμφώνησαν να σιωπήσουν.
Ειδήσεις σήμερα
Με βαρύ παρελθόν στους καυγάδες ο 29χρονος Αλβανός που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στο Νέο Κόσμο - Είχε επιτεθεί άλλες τρεις φορές σε οδηγούς
Αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έψαξαν τον Μανώλη Πετσίτη για τη νοικιασμένη BMW αλλά έπεσαν σε φραγή - Πώς έφτασαν στο όνομά του
Νέα μέτρα για τα πάρτι σε club από σχολεία για να μπει μπλόκο στην πώληση αλκοόλ και καπνού σε ανήλικους - Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία
Με βαρύ παρελθόν στους καυγάδες ο 29χρονος Αλβανός που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στο Νέο Κόσμο - Είχε επιτεθεί άλλες τρεις φορές σε οδηγούς
Αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έψαξαν τον Μανώλη Πετσίτη για τη νοικιασμένη BMW αλλά έπεσαν σε φραγή - Πώς έφτασαν στο όνομά του
Νέα μέτρα για τα πάρτι σε club από σχολεία για να μπει μπλόκο στην πώληση αλκοόλ και καπνού σε ανήλικους - Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα