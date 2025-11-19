Μόνος ένας βουλευτής είπε «όχι» στη δημοσίευση των εγγράφων για τον Έπσταϊν – Πώς δικαιολόγησε την ψήφο του
Μόνος ένας βουλευτής είπε «όχι» στη δημοσίευση των εγγράφων για τον Έπσταϊν – Πώς δικαιολόγησε την ψήφο του
Ο υπερσυντηρητικός Κλέι Χίγκινς από τη Λουιζιάνα έχει παρελθόν ψήφων που διαφέρουν από τη γραμμή, αλλά και αμφιλεγόμενων δηλώσεων
Είναι σπάνιο για το Κογκρέσο να ψηφίζει ομόφωνο ένα νομοσχέδιο. Αλλά είναι σπάνιο και να βρίσκεται μία και μόνη ψήφος που να πάει κόντρα στη πλειοψηφία, πολύ περισσότερο ίσως για ένα θέμα που «καίει» την κοινή γνώμη.
Χθες Τρίτη σχεδόν όλοι οι Ρεπουμπλικανοί και φυσικά οι Δημοκρατικοί ψήφισαν νομοσχέδιο που επιβάλλει την αποκάλυψη εγγράφων που σχετίζονται με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Σύνολο ψήφων: 427 υπέρ έναντι μίας κατά.
Η μοναδική αρνητική ψήφος προήλθε από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή της Λουιζιάνα, Κλέι Χίγκινς, ο οποίος αψήφησε το κόμμα του λέγοντας ότι η ψήφος του ήταν ένα «όχι» αρχής.
Σε ανάρτησή του στο X ο Χίγκινς έγραψε ότι «αυτό που ήταν λάθος στο νομοσχέδιο πριν από τρεις μήνες, είναι λάθος και σήμερα. Απορρίπτει 250 χρόνια ποινικής δικαιοσύνης στην Αμερική».
Όπως σημειώνει το BBC, για τον Χίγκινς, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολλών θυμάτων του Έπσταϊν ήταν το κύριο ζήτημα του νομοσχεδίου.
«Όπως έχει συνταχθεί, αυτό το νομοσχέδιο αποκαλύπτει ταυτότητες και βλάπτει χιλιάδες αθώους ανθρώπους – μάρτυρες, άτομα που παρείχαν άλλοθι, μέλη της οικογένειας κ.λπ.», έγραψε στο X. «Εάν ψηφιστεί στην τρέχουσα μορφή του, αυτή η ευρεία αποκάλυψη ποινικών φακέλων έρευνας, που θα δοθούν σε ένα λυσσασμένο Τύπο, θα έχει ως αποτέλεσμα να πληγωθούν αθώοι άνθρωποι».
Ο Χίγκινς δήλωσε ότι θα υποστήριζε το νομοσχέδιο αν τροποποιούνταν από τη Γερουσία, κάτι που ο ηγέτης της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων, Τζον Θουν, είχε ήδη υποδείξει ότι ήταν απίθανο, ακριβώς γιατί πέρασε από τη Βουλή με 427 ψήφους έναντι μίας.
Πριν από την ψήφιση του νόμου από τη Βουλή, μόνο τέσσερις Ρεπουμπλικανοί είχαν ψηφίσει μαζί με τους Δημοκρατικούς αίτημα για να επιβάλουν την ψηφοφορία, μεταξύ τους η Λόρεν Μπόμπερτ και η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Οι Ρεπουμπλικανοί μεταστράφηκαν υπέρ του νόμου όταν ο Τραμπ απέσυρε την αντίθεσή του.
Το 2024, οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής ψήφισαν να επιπλήξουν τον Χίγκινς για προσβλητικές δηλώσεις που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού χαρακτήρισε την Αϊτή «τη χειρότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου», ισχυρίστηκε ότι οι Αϊτινοί «τρώνε κατοικίδια» και «γκάνγκστερ της πλάκας».
«Όλοι αυτοί οι κακοποιοί καλύτερα να βάλουν μυαλό και να φύγουν από τη χώρα μας πριν από τις 20 Ιανουαρίου», έγραψε ο Χίγκινς.
Το Facebook είχε αφαιρέσει το 2020 λόγω υποκίνησης βίας δύο αναρτήσεις του Χίγκινς, όταν έγραφε ότι θα «σκοτώσει 10 από εσάς εκεί όπου στέκεστε», αναφερόμενος σε οποιονδήποτε ένοπλο διαδηλωτή που θα συμμετείχε σε διαδήλωση στη Λουιζιάνα κατά της αστυνομικής βίας.
Ποιος είναι ο ΧίγκινςΟ Χίγκινς εκλέγεται στην τρίτη περιφέρεια της Λουιζιάνα από το 2017 και θεωρείται ευρέως ως ένα από τα πιο συντηρητικά μέλη του Κογκρέσου με παρελθόν αμφιλεγόμενων δηλώσεων.
Πριν από το Κογκρέσο, ο Χίγκινς ήταν μέλος Γραφείου Σερίφη. Παραιτήθηκε το 2016 εν μέσω αντιδράσεων για ένα αμφιλεγόμενο βίντεο κατά του εγκλήματος, στο οποίο εμφανιζόταν να κρατά ένα τουφέκι απειλώντας μέλη συμμοριών.
