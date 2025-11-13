Σκάνδαλο με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία - Ο Έπσταϊν είχε ζητήσει να του στείλει φωτογραφία παιδιού
Τι αναφέρει το επίμαχο email - Παίρνει διαστάσεις και στην Τουρκία το θέμα
Σοβαρά ερωτήματα για τις επαφές του Τζέφρι Έπσταϊν με δημόσια πρόσωπα των ΗΠΑ προκαλεί νέο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης περίπου 20.000 σελίδων εγγράφων, εντοπίζεται ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό email που φανερώνει στενή και «φιλική» επικοινωνία μεταξύ του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν και του Αμερικανού επιχειρηματία Τομ Μπάρακ, ο οποίος σήμερα υπηρετεί ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία.
Η δημοσιοποίηση των αρχείων έγινε από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, λίγες ώρες αφότου οι Δημοκρατικοί έδωσαν στη δημοσιότητα μια σειρά από emails μεταξύ του Έπσταϊν και του δημοσιογράφου Μάικλ Γουλφ. Σε αυτά, ο Έπσταϊν υποστήριζε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε για τις ανήλικες που ο ίδιος κακοποιούσε, ακόμη και ότι είχε περάσει «ώρες» με μία εξ αυτών, σύμφωνα με την huffpost.
Στο νέο υλικό που δημοσιεύτηκε, υπάρχουν εκατοντάδες emails μεταξύ του Έπσταϊν και διαφόρων επαφών του – ανάμεσά τους ο οικονομολόγος Λάρι Σάμερς. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί όμως ένα μήνυμα του Μαρτίου του 2016 προς τον Τομ Μπάρακ, στο οποίο ο Έπσταϊν γράφει: «send photos of you and child. — make me smile.» («στείλε φωτογραφίες εσένα και παιδιού — κάνε με να χαμογελάσω»)
Δεν είναι γνωστό σε ποιο παιδί αναφερόταν ο Έπσταϊν, ενώ δεν υπάρχει επιπλέον συμφραζόμενο που να εξηγεί το περιεχόμενο του μηνύματος.
Το email αυτό φαίνεται να ανταλλάχθηκε λίγο μετά τη στιγμή που ο Έπσταϊν ενημέρωνε τον Μπάρακ ότι δεχόταν «πολλά τηλεφωνήματα» σχετικά με τη φιλία του με τον Ντόναλντ Τραμπ — τηλεφωνήματα στα οποία, όπως σημείωνε, δεν απαντούσε. Ο Μπάρακ τότε του πρότεινε οι δυο τους να «βρεθούν για να τα πουν», πριν λάβει την επίμαχη απάντηση από τον Έπσταϊν.
Το νέο ντοκουμέντο εντείνει ακόμη περισσότερο το πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον γύρω από το δίκτυο επαφών του Έπσταϊν και τις σχέσεις που διατηρούσε με στελέχη της αμερικανικής ελίτ.
Την ίδια ώρα, τα τουρκικά ΜΜΕ έχουν αρχίσει και ψάχνουν την υπόθεση. Χαρακτηριστικά το OdaTV, γράφει: «Οι Δημοκρατικοί ανοίγουν το κουτί της Πανδώρας: Το σκάνδαλο Epstein κλιμακώνεται. Ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν απήγγειλε νέες κατηγορίες εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες εμπλέκουν επίσης τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπαράκ».
