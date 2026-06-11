Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η UEFA όρισε τον Σομαλό διαιτητή που «έκοψαν» οι ΗΠΑ από το Μουντιάλ, στον τελικό του Super Cup!
Η UEFA όρισε τον Σομαλό διαιτητή που «έκοψαν» οι ΗΠΑ από το Μουντιάλ, στον τελικό του Super Cup!
Μετά από συνομιλίες με την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η UEFA όρισε τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επιτράπηκε η είσοδος στις ΗΠΑ για να διευθύνει το Super Cup 2026 ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα
Την ώρα που η FIFA και ο πρόεδρος της Τζιάνι Ινφαντίνο σφυρίζει αδιάφορα στις ακατανότητες ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης, η UEFA προχώρησε σε μία εντυπωσιακή ενέργεια.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, ο οποίος αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω των μεταναστευτικών πολιτικών του Τραμπ, θα διευθύνει το Ευρωπαϊκό Super Cup ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα.
Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Αρτάν έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στον κόσμο και βρίσκεται στον διεθνή κατάλογο της FIFA από το 2018.
Μεταξύ των σημαντικότερων αγώνων που έχει διευθύνει είναι ο επαναληπτικός τελικός του CAF Champions League για τη σεζόν 2025/26. Σε αναγνώριση της απόδοσής του, έλαβε το βραβείο του Κορυφαίου Άνδρα Διαιτητή της Χρονιάς από την CAF για το 2025.
Ο Αρτάν είχε συμπεριληφθεί αρχικά από τη FIFA στη λίστα των διαιτητών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όμως δεν μπόρεσε να συμμετάσχει καθώς δεν του χορηγήθηκε άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφαση για τον ορισμό του Αρτάν στον αγώνα του Σούπερ Καπ της UEFA ελήφθη στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας (MdE) που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ της UEFA και της CAF, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διαιτησίας.
Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, πρόεδρος της UEFA, δήλωσε σχετικά: «Ο Ομάρ Αρτάν είναι ένας εξαιρετικός, νέος διαιτητής με μεγάλη εμπειρία, ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του στην κορυφαία διοργάνωση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο ενώνει τους ανθρώπους και η UEFA επιθυμεί να δείξει τον σεβασμό της στον Ομάρ και στην εξαιρετική διαιτητική του ικανότητα, η οποία του χάρισε αυτόν τον υψηλού κύρους ορισμό. Ευχαριστώ τον φίλο μου και πρόεδρο της CAF, Πατρίς Μοτσέπε (Patrice Motsepe), για την ενθουσιώδη υποστήριξή του στην πρωτοβουλία μας».
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, ο οποίος αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω των μεταναστευτικών πολιτικών του Τραμπ, θα διευθύνει το Ευρωπαϊκό Super Cup ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα.
🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup!— UEFA (@UEFA) June 11, 2026
We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg.
Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Αρτάν έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στον κόσμο και βρίσκεται στον διεθνή κατάλογο της FIFA από το 2018.
Μεταξύ των σημαντικότερων αγώνων που έχει διευθύνει είναι ο επαναληπτικός τελικός του CAF Champions League για τη σεζόν 2025/26. Σε αναγνώριση της απόδοσής του, έλαβε το βραβείο του Κορυφαίου Άνδρα Διαιτητή της Χρονιάς από την CAF για το 2025.
Ο Αρτάν είχε συμπεριληφθεί αρχικά από τη FIFA στη λίστα των διαιτητών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όμως δεν μπόρεσε να συμμετάσχει καθώς δεν του χορηγήθηκε άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφαση για τον ορισμό του Αρτάν στον αγώνα του Σούπερ Καπ της UEFA ελήφθη στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας (MdE) που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ της UEFA και της CAF, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διαιτησίας.
Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, πρόεδρος της UEFA, δήλωσε σχετικά: «Ο Ομάρ Αρτάν είναι ένας εξαιρετικός, νέος διαιτητής με μεγάλη εμπειρία, ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του στην κορυφαία διοργάνωση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο ενώνει τους ανθρώπους και η UEFA επιθυμεί να δείξει τον σεβασμό της στον Ομάρ και στην εξαιρετική διαιτητική του ικανότητα, η οποία του χάρισε αυτόν τον υψηλού κύρους ορισμό. Ευχαριστώ τον φίλο μου και πρόεδρο της CAF, Πατρίς Μοτσέπε (Patrice Motsepe), για την ενθουσιώδη υποστήριξή του στην πρωτοβουλία μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα