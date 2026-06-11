Η UEFA όρισε τον Σομαλό διαιτητή που «έκοψαν» οι ΗΠΑ από το Μουντιάλ, στον τελικό του Super Cup!

Μετά από συνομιλίες με την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η UEFA όρισε τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επιτράπηκε η είσοδος στις ΗΠΑ για να διευθύνει το Super Cup 2026 ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα