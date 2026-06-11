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Το Hyundai i20 νέας, τέταρτης, γενιάς, είναι σε. Η εταιρεία έχει ήδη κατασκευάσει αυτοκίνητα προπαραγωγής, τα οποία, και τώρα έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία από τα εμπρός φανάρια του οχήματος.Σε αυτή παρατηρούμε πως, κάτι λογικό μιας και η επερχόμενη γενιά είναι εντελώς καινούργια και. Τα φώτα ημέρας έχουν σχήμα οριζόντιου «Υ», που χαρίζουν δυναμισμό και ένα έντονο φουτουριστικό στοιχείο, με το τελευταίο να εντείνεται περισσότερο από την ύπαρξη της ενιαίας φωτιζόμενης μπάρας που ενώνει τους προβολείς.Δεν έχουμε κάποια επίσημη τελική εικόνα από το design του νέου Hyundai i20. Παρόλα αυτά,. Η κλίση του εμπρός παρμπρίζ θα είναι πιο έντονη, ενώ η οροφή θα έχει επίπεδο σχήμα, κάτι που προμηνύει πως ο χώρος για τα κεφάλια των πίσω επιβατών θα είναι μπόλικος. Η γραμμή των παραθύρων αναμένεται να έχει ανοδική πορεία,Όσον αφορά στο εσωτερικό του νέου i20, η Hyundai δεν έχει δώσει στοιχεία και λεπτομέρειες. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί η, που μοιάζει με μεγάλο tablet και βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό. Αυτό το σύστημα είναι καινούργιο, και έκανε το ντεμπούτο του στο ολοκαίνουργιο Ioniq 3 που γνωρίσαμε πρόσφατα στη Γερμανία.Περνώντας στα μηχανικά σύνολα του νέου Hyundai i20,ο οποίος ήδη διαθέτει υβριδική τεχνολογία 48V. Ακολουθώντας τις γραμμές των καιρών, κατά πάσα πιθανότητα η Hyundai, προκειμένου να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές ρύπων του Euro 7, ενώ δεν αποκλείεται να το δούμε και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, ίσως με το όνομα «Ioniq 2».Υπάρχουν πληροφορίες πωςΑυτή θα διαθέτει τον γνώριμο τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων, ωστόσο θα γίνει χρήση υβριδικής τεχνολογίας για να μειωθούν οι ρύποι, που θα έχει ως έξτρα μπόνους τη βελτίωση των επιδόσεων. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε αναγκαστικά θα καταργηθεί η επιλογή του χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων.Όσο προχωρά η εξέλιξη του νέου Hyundai i20,για την εμφάνιση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και την ημερομηνία επίσημης παρουσίασης του μοντέλου.