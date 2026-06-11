Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Προχωρά η εξέλιξη του νέου Hyundai i20
Προχωρά η εξέλιξη του νέου Hyundai i20
Σε ευρωπαϊκό έδαφος εξελίσσεται η νέα γενιά του i20 για το οποίο η Hyundai μέχρι στιγμής έχει δώσει στη δημοσιότητα μόνο μια teaser φωτογραφία αφήνοντας ανοιχτά τα ενδεχόμενα σχετικά με τις προδιαγραφές του.
Το Hyundai i20 νέας, τέταρτης, γενιάς, είναι σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Η εταιρεία έχει ήδη κατασκευάσει αυτοκίνητα προπαραγωγής, τα οποία δοκιμάζονται στους δρόμους της Ευρώπης, και τώρα έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία από τα εμπρός φανάρια του οχήματος.
Σε αυτή παρατηρούμε πως έχουν ολόφρεσκο σχεδιασμό, κάτι λογικό μιας και η επερχόμενη γενιά είναι εντελώς καινούργια και δεν αποτελεί απλά facelift της τρέχουσας. Τα φώτα ημέρας έχουν σχήμα οριζόντιου «Υ», που χαρίζουν δυναμισμό και ένα έντονο φουτουριστικό στοιχείο, με το τελευταίο να εντείνεται περισσότερο από την ύπαρξη της ενιαίας φωτιζόμενης μπάρας που ενώνει τους προβολείς.
Δεν έχουμε κάποια επίσημη τελική εικόνα από το design του νέου Hyundai i20. Παρόλα αυτά, γνωρίζουμε πως το αμάξωμα θα έχει πιο «τετραγωνισμένη» εμφάνιση. Η κλίση του εμπρός παρμπρίζ θα είναι πιο έντονη, ενώ η οροφή θα έχει επίπεδο σχήμα, κάτι που προμηνύει πως ο χώρος για τα κεφάλια των πίσω επιβατών θα είναι μπόλικος. Η γραμμή των παραθύρων αναμένεται να έχει ανοδική πορεία, ενισχύοντας το σπορτίφ στοιχείο.
Όσον αφορά στο εσωτερικό του νέου i20, η Hyundai δεν έχει δώσει στοιχεία και λεπτομέρειες. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί η νέα οθόνη του συστήματος Pleos Connect, που μοιάζει με μεγάλο tablet και βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό. Αυτό το σύστημα είναι καινούργιο, και έκανε το ντεμπούτο του στο ολοκαίνουργιο Ioniq 3 που γνωρίσαμε πρόσφατα στη Γερμανία.
Περνώντας στα μηχανικά σύνολα του νέου Hyundai i20, αναμένουμε να βρούμε τον γνωστό χιλιάρη turbo βενζινοκινητήρα, ο οποίος ήδη διαθέτει υβριδική τεχνολογία 48V. Ακολουθώντας τις γραμμές των καιρών, κατά πάσα πιθανότητα η Hyundai θα εστιάσει στη χρήση hybrid συστημάτων, προκειμένου να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές ρύπων του Euro 7, ενώ δεν αποκλείεται να το δούμε και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, ίσως με το όνομα «Ioniq 2».
Υπάρχουν πληροφορίες πως το επερχόμενο Hyundai i20 θα κυκλοφορήσει και σε N έκδοση. Αυτή θα διαθέτει τον γνώριμο τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων, ωστόσο θα γίνει χρήση υβριδικής τεχνολογίας για να μειωθούν οι ρύποι, που θα έχει ως έξτρα μπόνους τη βελτίωση των επιδόσεων. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε αναγκαστικά θα καταργηθεί η επιλογή του χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων.
Όσο προχωρά η εξέλιξη του νέου Hyundai i20, τόσο περισσότερες πληροφορίες και εικόνες θα έχουμε για την εμφάνιση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και την ημερομηνία επίσημης παρουσίασης του μοντέλου.
Σε αυτή παρατηρούμε πως έχουν ολόφρεσκο σχεδιασμό, κάτι λογικό μιας και η επερχόμενη γενιά είναι εντελώς καινούργια και δεν αποτελεί απλά facelift της τρέχουσας. Τα φώτα ημέρας έχουν σχήμα οριζόντιου «Υ», που χαρίζουν δυναμισμό και ένα έντονο φουτουριστικό στοιχείο, με το τελευταίο να εντείνεται περισσότερο από την ύπαρξη της ενιαίας φωτιζόμενης μπάρας που ενώνει τους προβολείς.
Δεν έχουμε κάποια επίσημη τελική εικόνα από το design του νέου Hyundai i20. Παρόλα αυτά, γνωρίζουμε πως το αμάξωμα θα έχει πιο «τετραγωνισμένη» εμφάνιση. Η κλίση του εμπρός παρμπρίζ θα είναι πιο έντονη, ενώ η οροφή θα έχει επίπεδο σχήμα, κάτι που προμηνύει πως ο χώρος για τα κεφάλια των πίσω επιβατών θα είναι μπόλικος. Η γραμμή των παραθύρων αναμένεται να έχει ανοδική πορεία, ενισχύοντας το σπορτίφ στοιχείο.
Όσον αφορά στο εσωτερικό του νέου i20, η Hyundai δεν έχει δώσει στοιχεία και λεπτομέρειες. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί η νέα οθόνη του συστήματος Pleos Connect, που μοιάζει με μεγάλο tablet και βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό. Αυτό το σύστημα είναι καινούργιο, και έκανε το ντεμπούτο του στο ολοκαίνουργιο Ioniq 3 που γνωρίσαμε πρόσφατα στη Γερμανία.
Περνώντας στα μηχανικά σύνολα του νέου Hyundai i20, αναμένουμε να βρούμε τον γνωστό χιλιάρη turbo βενζινοκινητήρα, ο οποίος ήδη διαθέτει υβριδική τεχνολογία 48V. Ακολουθώντας τις γραμμές των καιρών, κατά πάσα πιθανότητα η Hyundai θα εστιάσει στη χρήση hybrid συστημάτων, προκειμένου να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές ρύπων του Euro 7, ενώ δεν αποκλείεται να το δούμε και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, ίσως με το όνομα «Ioniq 2».
Υπάρχουν πληροφορίες πως το επερχόμενο Hyundai i20 θα κυκλοφορήσει και σε N έκδοση. Αυτή θα διαθέτει τον γνώριμο τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων, ωστόσο θα γίνει χρήση υβριδικής τεχνολογίας για να μειωθούν οι ρύποι, που θα έχει ως έξτρα μπόνους τη βελτίωση των επιδόσεων. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε αναγκαστικά θα καταργηθεί η επιλογή του χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων.
Όσο προχωρά η εξέλιξη του νέου Hyundai i20, τόσο περισσότερες πληροφορίες και εικόνες θα έχουμε για την εμφάνιση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και την ημερομηνία επίσημης παρουσίασης του μοντέλου.
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