Σε συναγερμό η Πολωνία: Στέλνει 10.000 στρατιώτες σε κρίσιμες υποδομές και προειδοποιεί για επιθέσεις μέσα στα Χριστούγεννα

Την ανάπτυξη 10.000 στρατιωτών με στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών σε όλο το εύρος της ετοιμάζει η Πολωνία, ώστε «να αποτραπούν ενέργειες δολιοφθοράς και να ενισχυθεί το επίπεδο ασφάλειας για τους Πολωνούς πολίτες», έκανε γνωστό σήμερα ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.



Το σχέδιο έρχεται ως απάντηση στα περιστατικά δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο το περασμένο Σαββατοκύριακο, τα οποία ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι είχε νωρίτερα χαρακτηρίσει ως «κρατική τρομοκρατία» από τη Ρωσία.



Προειδοποιήσεις του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου ενόψει Χριστουγέννων



Οι εχθροί της χώρας θα μπορούσαν να θεωρήσουν τις μεγαλύτερες νύχτες του χειμώνα και την περίοδο των Χριστουγέννων ως «την πλέον κατάλληλη στιγμή για επίθεση», προειδοποίησε, στο μεταξύ, Πολωνός στρατηγός.



Μιλώντας στην ίδια συνέντευξη Τύπου με τον εκπρόσωπο των Δυνάμεων Ασφαλείας, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, Βιεσουάφ Κουκούλα, προειδοποίησε ότι οι μεγάλες χειμερινές νύχτες και οι επερχόμενες γιορτές των Χριστουγέννων «ενδέχεται να εκληφθούν από τους εχθρούς μας ως η πλέον πρόσφορη στιγμή για να πλήξουν την ασφάλειά μας».



«Η νύχτα, που προσφέρει φυσική κάλυψη για αυτού του τύπου τις ενέργειες, θα είναι πολύ μεγάλη τις επόμενες εβδομάδες. Σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα ξεκινούν οι γιορτές των Χριστουγέννων – μια περίοδος κατά την οποία η πλειονότητα των Πολωνών θα ταξιδεύει, σε μεγάλο βαθμό με δημόσια μέσα μεταφοράς. Αυτό το χρονικό παράθυρο μπορεί να θεωρηθεί από τους εχθρούς μας ως η πιο πρόσφορη στιγμή για να χτυπήσουν την ασφάλειά μας», είπε.



«Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε», σημείωσε.



Προειδοποίησε ακόμη ότι «οι προθέσεις της Ρωσίας παραμένουν αμετάβλητες και τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων περιγράφουν έναν ευρύ ορίζοντα πιθανών περιστατικών που μπορεί να συμβούν».



Νωρίτερα σήμερα, η Βαρσοβία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφους AWACS τις πρώτες πρωινές ώρες εν μέσω

σε τομείς της δυτικής

, κοντά στα σύνορα με την

, ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του κράτους μέλους του NATO.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», εξήγησε η διοίκηση μέσω X.



Σε συναγερμό η χώρα μετά τα περιστατικά δολιοφθοράς που αποδίδονται στη Ρωσία



Υπενθυμίζεται ότι η Βαρσοβία ανακοίνωσε εχθές πως θα θεσπίσει υψηλότερο επίπεδο απειλής σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές και θα χρησιμοποιήσει τον στρατό προκειμένου να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές. Η δήλωση αυτή έγινε στον απόηχο περιστατικών δολιοφθοράς «ρωσικής προέλευσης», όπως η έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβίας-Λούμπλιν, η οποία συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα.







Το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στην Πολωνία αποτυπώνει η δήλωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού

, ότι η Ρωσία «