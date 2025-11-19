Κλιμάκωση στις σχέσεις Πολωνίας - Ρωσίας: Η Βαρσοβία κλείνει το ρωσικό προξενείο στο Γκντανσκ
Ανάλογη απάντηση προανήγγειλε η Μόσχα μέσω της Ζαχάροβα - Η Πολωνία θέλει να ρίξει τις σχέσεις με τη Ρωσία στο μηδέν, είπε ο Πεσκόφ
Την απόφαση της πολωνικής κυβέρνησης να κλείσει το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στο Γκντανσκ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βαρσοβία, σημειώνοντας ότι το μέτρο αυτό εξακολουθεί να αποτελεί μια «μη πλήρη» απάντηση στις τρομοκρατικές ενέργειες της Μόσχας στην Πολωνία.
«Αποφάσισα να ανακαλέσω τη συναίνεση για τη λειτουργία του τελευταίου ρωσικού προξενείου στη χώρα μας – στο Γκντανσκ», είπε ο Σικόρσκι.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τουσκ ενώπιον του πολωνικού κοινοβουλίου, το σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο της χώρας του το σαββατοκύριακο διαπράχθηκε, πιθανότατα, από δύο Ουκρανούς πολίτες που συνεργάζονταν με τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, έφτασαν στην Πολωνία από τη Λευκορωσία και κατάφεραν να διαφύγουν πίσω μετά το περιστατικό.
Στο μεταξύ, τη νύχτα της 18ης Νοεμβρίου, η κυκλοφορία των τρένων αποκαταστάθηκε σε δύο τμήματα γραμμής που είχαν υποστεί ζημιές από το σαμποτάζ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Βαρσοβία–Λούμπλιν, όπου σημειώθηκε η δολιοφθορά, έχει στρατηγική σημασία για τη μεταφορά βοήθειας προς την Ουκρανία.
Ο εκπρόσωπος του πολωνικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ματσιέι Βεβιούρ, δήλωσε στο Ukrinform ότι η Πολωνία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία στη μάχη κατά της ένοπλης ρωσικής επιθετικότητας, ενώ το σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο δεν θα επηρεάσει τον όγκο της βοήθειας προς το Κίεβο.
Επιπλέον, η Πολωνία θα εφαρμόσει το τρίτο επίπεδο προειδοποίησης για τρομοκρατική απειλή, το «Charlie», σε συγκεκριμένα τμήματα του πολωνικού σιδηροδρομικού δικτύου.
Ανάλογη απάντηση προανήγγειλε η Μόσχα μέσω της Ζαχάροβα
Η απάντηση της Μόσχας ήρθε τόσο από τον Ντμίτρι Πεσκόφ όσο και από τη Μαρία Ζαχάροβα. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών τόνισε στο πρακτορείο Tass πως η χώρα της θα μειώσει τη διπλωματική και προξενική παρουσία της Πολωνίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Πούτιν ανέφερε πως η Πολωνία προσπαθεί να φτάσει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία στο σημείο μηδέν.
«Οι σχέσεις με την Πολωνία έχουν επιδεινωθεί εντελώς. Αυτό (το κλείσιμο του προξενείου στο Γκντανσκ) είναι πιθανώς μια εκδήλωση αυτής της επιδείνωσης, της επιθυμίας των πολωνικών αρχών να μειώσουν στο μηδέν κάθε πιθανότητα προξενικών ή διπλωματικών σχέσεων. Μπορούμε μόνο να εκφράσουμε τη λύπη μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
