Δολιοφθορά στον σιδηρόδρομο της Πολωνίας: Για «αρκετές συλλήψεις» κάνει λόγο η Βαρσοβία

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ρωσικό αποτύπωμα πίσω από όλα αυτά, δήλωσε ο Ζελένσκι μετά από επικοινωνία που είχε με τον Τουσκ