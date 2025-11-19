Ενεργοποιήθηκε το ηφαίστειο Semeru στην Ινδονησία - Δείτε τα εντυπωσιακά βίντεο από τις εκρήξεις

Το ηφαίστειο εκτόξευσε σύννεφα τέφρας σε ύψος 3.600 μέτρων πάνω από την κορυφή του βουνού - Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να απομακρυνθούν τουλάχιστον σε απόσταση 2,5 χλμ. από την περιοχή