Ο Τραμπ αναγορεύει τη Σαουδική Αραβία μείζονα σύμμαχο εκτός NATO
Ως σήμερα 19 κράτη επωφελούνται από το καθεστώς που επιτρέπει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ σε στρατιωτικό επίπεδο
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θα ονομαστεί το αμέσως προσεχές διάστημα «μείζων σύμμαχος μη μέλος του NATO», κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε προς τιμή του επισκεπτόμενου την Ουάσιγκτον πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.
«Απόψε, είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι θα ωθήσουμε τη στρατιωτική συνεργασία μας σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη, ονομάζοντας επίσημα τη Σαουδική Αραβία μείζονα σύμμαχο μη μέλος του NATO, κάτι πολύ σημαντικό» για το Ριάντ, ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.
Ως σήμερα 19 κράτη επωφελούνται από το προτιμησιακό καθεστώς αυτό, το οποίο επιτρέπει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ σε στρατιωτικό επίπεδο.
🇺🇸🤝🇸🇦— The White House (@WhiteHouse) November 19, 2025
"Tonight, I'm pleased to announce that we are taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally." - PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/5tOxIlwdV2
