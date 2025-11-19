Ο Τραμπ αναγορεύει τη Σαουδική Αραβία μείζονα σύμμαχο εκτός NATO
Ο Τραμπ αναγορεύει τη Σαουδική Αραβία μείζονα σύμμαχο εκτός NATO

Ως σήμερα 19 κράτη επωφελούνται από το καθεστώς που επιτρέπει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ σε στρατιωτικό επίπεδο

Ο Τραμπ αναγορεύει τη Σαουδική Αραβία μείζονα σύμμαχο εκτός NATO
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θα ονομαστεί το αμέσως προσεχές διάστημα «μείζων σύμμαχος μη μέλος του NATO», κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε προς τιμή του επισκεπτόμενου την Ουάσιγκτον πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Απόψε, είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι θα ωθήσουμε τη στρατιωτική συνεργασία μας σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη, ονομάζοντας επίσημα τη Σαουδική Αραβία μείζονα σύμμαχο μη μέλος του NATO, κάτι πολύ σημαντικό» για το Ριάντ, ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.



Ως σήμερα 19 κράτη επωφελούνται από το προτιμησιακό καθεστώς αυτό, το οποίο επιτρέπει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ σε στρατιωτικό επίπεδο.

