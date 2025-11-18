«Ο Μαρτίκας έδινε λεφτά στον εντολέα μου για να παίζει» λέει ο δικηγόρος του επιχειρηματία-αρχηγού του κυκλώματος με τους ψευτοεπενδυτές των καζίνο

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει πιθανότητα ο Σπύρος Μαρτίκας να πάρει πίσω τα χρήματα που καταγγέλλει πως έχασε η κυρία Πριλή απάντησε: «υπάρχει, θεωρώ όμως ότι θα φανεί στην πορεία από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού καθότι μέχρι τώρα φέρονται οι κατηγορούμενοι να ισχυρίζονται ότι έχουν οικονομικά προβλήματα και δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα».«Σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή μας ισχυρισμοί από τις απολογίες ή άλλα έγγραφα οι οποίοι είναι συκοφαντικοί και ψευδείς κατά του εντολέα μας θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα, αστικά και ποινικά», επεσήμανε.«Ως νομικός θα σχολιάσω πως ο ισχυρισμός περί τοκογλυφίας που ακούγεται από τις πληροφορίες, είναι κατά την άποψή μου ο μόνος που θα μπορούσε να προβληθεί από την άλλη πλευρά. Συνάδει με το περιβάλλον του καζίνο σαν τόπο αναφοράς, με τα μετρητά, με πάρα πολλά πράγματα. Να σας πω από την εμπειρία μου πως η τοκογλυφία επειδή είναι ποινικό αδίκημα, οι τοκογλύφοι όταν κάνουν τέτοιες πράξεις φυλάγονται και προστατεύουν τα χρήματα που δίνουν. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο συγκεκριμένος ισχυρισμός βρίθει αντιφάσεων», σχολίασε η κυρία Πριλή.«Ο εντολέας μου δεν θα ανεχτεί κανέναν συκοφαντικό και ψευδή ισχυρισμό. Εμείς, πριν πάρει η υπόθεση δημοσιότητα, απευθυνθήκαμε με τον κ. Μαρτίκα στις Αρχές. Θέλουμε με αξιοπρέπεια να διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση, στην οποία δεν είναι θύμα μόνο ο κ. Μαρτίκας. (…) Αν εγώ προσωπικά, εσείς, όποιος μας ακούει, ήταν θύμα τοκογλυφίας, θα είχε σπεύσει πρώτος να κάνει μήνυση, να μεριμνήσει για μια ποινική δίωξη και να πράξει τα νόμιμα» σύμφωνα με την δικηγόρο.