«Ο Μαρτίκας έδινε λεφτά στον εντολέα μου για να παίζει» λέει ο δικηγόρος του επιχειρηματία-αρχηγού του κυκλώματος με τους ψευτοεπενδυτές των καζίνο
«Ο Μαρτίκας έδινε λεφτά στον εντολέα μου για να παίζει» λέει ο δικηγόρος του επιχειρηματία-αρχηγού του κυκλώματος με τους ψευτοεπενδυτές των καζίνο
Ο πελάτης μου είναι 40 χρόνια εθισμένος στον τζόγο, το ξέρουν και οι πέτρες στο Λουτράκι, είπε ο δικηγόρος
Προσωρινά κρατούμενους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες και θύμα τους κατήγγειλε πως έπεσε ο Σπύρος Μαρτίκας.
Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο φερόμενος ως υπαρχηγός. Ο δικηγόρος του πρώτου, δήλωσε πως ο πελάτης του είναι εθισμένος στον τζόγο και «με όφελος ένα υπέρογκο τοκογλυφικό επιτόκιο της τάξεως του 80% το μήνα, 15% με 20% την εβδομάδα, του έδιναν τα λεφτά τους».
Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, Δημήτρης Αυλωνίτης, είπε πως ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα «θέσαμε σοβαρά νομικά, ποινικά ζητήματα ως προς το θέμα του μελλοντικού γεγονότος και της απάτης και κρίνανε σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας ότι πρέπει να κρατηθούν προσωρινά».
«Προτείναμε “βραχιολάκι” το οποίο δυστυχώς η Κόρινθος δεν έχει και δεν έγινε δεκτό», συμπλήρωσε μιλώντας στο MEGA.
Η προφυλάκιση «είναι το έσχατο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού, σε αυτό το στάδιο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Υπάρχουν ενδείξεις, για τον εντολέα μου ήταν το παρελθόν του. Ήταν μέσο εντυπωσιασμού αυτές οι βλακείες που βρέθηκαν στις σουίτες. Εξηγήσαμε στον κ. ανακριτή και στον κ. εισαγγελέα πως λειτουργεί το καζίνο, γιατί οι μεγάλοι παίκτες παίρνουν σουίτες».
Απαντώντας για το αν πήρε χρήματα από τον Σπύρο Μαρτίκα, είπε: «πήρε 25.000, γύρισε 35.000 ευρώ. Σε τρεις μέρες του έδωσε 10.000 κέρδος. Του ξαναέδωσε τις 35.000 και πήρε 50.000 ευρώ. Ο κ. Μαρτίκας ωφελήθηκε από τον εντολέα μου με 25.000 ευρώ. Δηλαδή 100% των χρημάτων σε ένα μήνα. Για ποιο λόγο ωφελήθηκε; Του έδωσε τα λεφτά για να παίξει. Ο πελάτης μου είναι 40 χρόνια εθισμένος στον τζόγο. Το ξέρουν και οι πέτρες στο Λουτράκι».
«Δεν έλεγε ο εντολέας μου αν κερδίσω. Είχε μεγάλη δραστηριότητα και εμπειρία στο παίγνιο της ρουλέτας με αλγόριθμους, μαθηματικούς υπολογισμούς και όλα τα σχετικά. Βλέπανε την πολυτελή ζωή που έκανε, τα χρήματα που κέρδιζε και με όφελος ένα υπέρογκο τοκογλυφικό επιτόκιο της τάξεως του 80% το μήνα, 15% με 20% την εβδομάδα, του έδιναν τα λεφτά τους. Έχουμε ένα θύμα που λέει “σε ευχαριστώ για τις 5.000 σε τρεις μέρες” κέρδος. Ας τα βάζανε στην τράπεζα», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.
«Τα θύματα μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Λένε έναν ισχυρισμό ότι τους έλεγε ο εντολέας μου θα δανείσω το καζίνο, θα δανείσετε τα λεφτά στο καζίνο και θα παίρνετε επιτόκιο. Το καζίνο είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Τον Ιανουάριο κληρώνει τρία αυτοκίνητα 1,5 εκατ. ευρώ, έχει 1500 υπαλλήλους, δανείζεται ότι χρήματα θέλει κάθε εβδομάδα από την τράπεζα και αν είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι πίστεψαν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα δανείσουν το καζίνο. Δεν τους είπε ποτέ», σημείωσε.
«Ο ισχυρισμός του κ. Μαρτίκα ότι έσπασε ασφαλιστήρια συμβόλαια… Σε μία εκπομπή μίλησε για 600.000 ευρώ, εχθές μίλησε για 300.000 ευρώ, για τον Παντελή Παντελίδη τα 250.000 έγιναν 24.000. Από σήμερα ερευνάται από την ΑΑΔΕ και το σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος για το πού βρήκε τα χρήματα», ανέφερε.
Από την πλευρά της η δικηγόρος του Σπύρου Μαρτίκα, Σταυρούλα Αντιγόνη Πριλή, δήλωσε νωρίτερα πως κατάθεσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Σύμφωνα με την δικηγόρο, ο ανακριτής θα αποφασίσει αν θα καλέσει τον Σπύρο Μαρτίκα για να καταθέσει. «Εμείς είμαστε στη διάθεση των Αρχών», ανέφερε η κυρία Πριλή. «Ο κ. Μαρτίκας έχει δηλώσει εξαρχής τι χρήματα απώλεσε από την απάτη. Από που προέρχονταν εννοώ νόμιμα, θα το καταθέσει εάν και όπου κληθεί», επεσήμανε.
Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο φερόμενος ως υπαρχηγός. Ο δικηγόρος του πρώτου, δήλωσε πως ο πελάτης του είναι εθισμένος στον τζόγο και «με όφελος ένα υπέρογκο τοκογλυφικό επιτόκιο της τάξεως του 80% το μήνα, 15% με 20% την εβδομάδα, του έδιναν τα λεφτά τους».
Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, Δημήτρης Αυλωνίτης, είπε πως ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα «θέσαμε σοβαρά νομικά, ποινικά ζητήματα ως προς το θέμα του μελλοντικού γεγονότος και της απάτης και κρίνανε σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας ότι πρέπει να κρατηθούν προσωρινά».
«Προτείναμε “βραχιολάκι” το οποίο δυστυχώς η Κόρινθος δεν έχει και δεν έγινε δεκτό», συμπλήρωσε μιλώντας στο MEGA.
Η προφυλάκιση «είναι το έσχατο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού, σε αυτό το στάδιο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Υπάρχουν ενδείξεις, για τον εντολέα μου ήταν το παρελθόν του. Ήταν μέσο εντυπωσιασμού αυτές οι βλακείες που βρέθηκαν στις σουίτες. Εξηγήσαμε στον κ. ανακριτή και στον κ. εισαγγελέα πως λειτουργεί το καζίνο, γιατί οι μεγάλοι παίκτες παίρνουν σουίτες».
Απαντώντας για το αν πήρε χρήματα από τον Σπύρο Μαρτίκα, είπε: «πήρε 25.000, γύρισε 35.000 ευρώ. Σε τρεις μέρες του έδωσε 10.000 κέρδος. Του ξαναέδωσε τις 35.000 και πήρε 50.000 ευρώ. Ο κ. Μαρτίκας ωφελήθηκε από τον εντολέα μου με 25.000 ευρώ. Δηλαδή 100% των χρημάτων σε ένα μήνα. Για ποιο λόγο ωφελήθηκε; Του έδωσε τα λεφτά για να παίξει. Ο πελάτης μου είναι 40 χρόνια εθισμένος στον τζόγο. Το ξέρουν και οι πέτρες στο Λουτράκι».
«Του έδωσε λεφτά να παίξει»
«Δεν έλεγε ο εντολέας μου αν κερδίσω. Είχε μεγάλη δραστηριότητα και εμπειρία στο παίγνιο της ρουλέτας με αλγόριθμους, μαθηματικούς υπολογισμούς και όλα τα σχετικά. Βλέπανε την πολυτελή ζωή που έκανε, τα χρήματα που κέρδιζε και με όφελος ένα υπέρογκο τοκογλυφικό επιτόκιο της τάξεως του 80% το μήνα, 15% με 20% την εβδομάδα, του έδιναν τα λεφτά τους. Έχουμε ένα θύμα που λέει “σε ευχαριστώ για τις 5.000 σε τρεις μέρες” κέρδος. Ας τα βάζανε στην τράπεζα», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.
«Τα θύματα μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Λένε έναν ισχυρισμό ότι τους έλεγε ο εντολέας μου θα δανείσω το καζίνο, θα δανείσετε τα λεφτά στο καζίνο και θα παίρνετε επιτόκιο. Το καζίνο είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Τον Ιανουάριο κληρώνει τρία αυτοκίνητα 1,5 εκατ. ευρώ, έχει 1500 υπαλλήλους, δανείζεται ότι χρήματα θέλει κάθε εβδομάδα από την τράπεζα και αν είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι πίστεψαν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα δανείσουν το καζίνο. Δεν τους είπε ποτέ», σημείωσε.
«Ο ισχυρισμός του κ. Μαρτίκα ότι έσπασε ασφαλιστήρια συμβόλαια… Σε μία εκπομπή μίλησε για 600.000 ευρώ, εχθές μίλησε για 300.000 ευρώ, για τον Παντελή Παντελίδη τα 250.000 έγιναν 24.000. Από σήμερα ερευνάται από την ΑΑΔΕ και το σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος για το πού βρήκε τα χρήματα», ανέφερε.
Από την πλευρά της η δικηγόρος του Σπύρου Μαρτίκα, Σταυρούλα Αντιγόνη Πριλή, δήλωσε νωρίτερα πως κατάθεσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Σύμφωνα με την δικηγόρο, ο ανακριτής θα αποφασίσει αν θα καλέσει τον Σπύρο Μαρτίκα για να καταθέσει. «Εμείς είμαστε στη διάθεση των Αρχών», ανέφερε η κυρία Πριλή. «Ο κ. Μαρτίκας έχει δηλώσει εξαρχής τι χρήματα απώλεσε από την απάτη. Από που προέρχονταν εννοώ νόμιμα, θα το καταθέσει εάν και όπου κληθεί», επεσήμανε.
«Από πού προέρχονταν τα χρήματα θα το καταθέσει εάν και όπου κληθεί»
Σε ερώτηση για το αν υπάρχει πιθανότητα ο Σπύρος Μαρτίκας να πάρει πίσω τα χρήματα που καταγγέλλει πως έχασε η κυρία Πριλή απάντησε: «υπάρχει, θεωρώ όμως ότι θα φανεί στην πορεία από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού καθότι μέχρι τώρα φέρονται οι κατηγορούμενοι να ισχυρίζονται ότι έχουν οικονομικά προβλήματα και δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα».
«Σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή μας ισχυρισμοί από τις απολογίες ή άλλα έγγραφα οι οποίοι είναι συκοφαντικοί και ψευδείς κατά του εντολέα μας θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα, αστικά και ποινικά», επεσήμανε.
«Ως νομικός θα σχολιάσω πως ο ισχυρισμός περί τοκογλυφίας που ακούγεται από τις πληροφορίες, είναι κατά την άποψή μου ο μόνος που θα μπορούσε να προβληθεί από την άλλη πλευρά. Συνάδει με το περιβάλλον του καζίνο σαν τόπο αναφοράς, με τα μετρητά, με πάρα πολλά πράγματα. Να σας πω από την εμπειρία μου πως η τοκογλυφία επειδή είναι ποινικό αδίκημα, οι τοκογλύφοι όταν κάνουν τέτοιες πράξεις φυλάγονται και προστατεύουν τα χρήματα που δίνουν. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο συγκεκριμένος ισχυρισμός βρίθει αντιφάσεων», σχολίασε η κυρία Πριλή.
«Ο εντολέας μου δεν θα ανεχτεί κανέναν συκοφαντικό και ψευδή ισχυρισμό. Εμείς, πριν πάρει η υπόθεση δημοσιότητα, απευθυνθήκαμε με τον κ. Μαρτίκα στις Αρχές. Θέλουμε με αξιοπρέπεια να διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση, στην οποία δεν είναι θύμα μόνο ο κ. Μαρτίκας. (…) Αν εγώ προσωπικά, εσείς, όποιος μας ακούει, ήταν θύμα τοκογλυφίας, θα είχε σπεύσει πρώτος να κάνει μήνυση, να μεριμνήσει για μια ποινική δίωξη και να πράξει τα νόμιμα» σύμφωνα με την δικηγόρο.
«Σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή μας ισχυρισμοί από τις απολογίες ή άλλα έγγραφα οι οποίοι είναι συκοφαντικοί και ψευδείς κατά του εντολέα μας θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα, αστικά και ποινικά», επεσήμανε.
«Ως νομικός θα σχολιάσω πως ο ισχυρισμός περί τοκογλυφίας που ακούγεται από τις πληροφορίες, είναι κατά την άποψή μου ο μόνος που θα μπορούσε να προβληθεί από την άλλη πλευρά. Συνάδει με το περιβάλλον του καζίνο σαν τόπο αναφοράς, με τα μετρητά, με πάρα πολλά πράγματα. Να σας πω από την εμπειρία μου πως η τοκογλυφία επειδή είναι ποινικό αδίκημα, οι τοκογλύφοι όταν κάνουν τέτοιες πράξεις φυλάγονται και προστατεύουν τα χρήματα που δίνουν. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο συγκεκριμένος ισχυρισμός βρίθει αντιφάσεων», σχολίασε η κυρία Πριλή.
«Ο εντολέας μου δεν θα ανεχτεί κανέναν συκοφαντικό και ψευδή ισχυρισμό. Εμείς, πριν πάρει η υπόθεση δημοσιότητα, απευθυνθήκαμε με τον κ. Μαρτίκα στις Αρχές. Θέλουμε με αξιοπρέπεια να διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση, στην οποία δεν είναι θύμα μόνο ο κ. Μαρτίκας. (…) Αν εγώ προσωπικά, εσείς, όποιος μας ακούει, ήταν θύμα τοκογλυφίας, θα είχε σπεύσει πρώτος να κάνει μήνυση, να μεριμνήσει για μια ποινική δίωξη και να πράξει τα νόμιμα» σύμφωνα με την δικηγόρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα