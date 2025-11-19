ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία συμφώνησαν για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση αεροσκαφών F-35

Τόνωση της αμερικανικής οικονομίας και δημιουργία θέσεων εργασίας

Ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρίγκιπας διάδοχος υπέγραψαν τη Στρατηγική Αμυντική Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας, μια ιστορική συμφωνία που ενισχύει τη συνεργασία άνω των 80 ετών και θωρακίζει την αποτροπή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.Η συμφωνία αυτή αποτελεί επιτυχία για την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική», διευκολύνοντας τη δραστηριότητα των αμερικανικών αμυντικών εταιρειών στο Βασίλειο, εξασφαλίζοντας νέα κεφάλαια από τη Σαουδική Αραβία για την κάλυψη κόστους των ΗΠΑ και επιβεβαιώνοντας ότι το Βασίλειο θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον βασικό στρατηγικό του εταίρο.Ο πρόεδρος Τραμπ εξασφάλισε επίσης συμφωνίες που ενισχύουν τον ρόλο των ΗΠΑ ως παρόχου περιφερειακής ασφάλειας, ενδυναμώνοντας τις στρατιωτικές συνεργασίες ώστε να μπορούν οι εταίροι να αποτρέπουν και να αντιμετωπίζουν απειλές αποτελεσματικότερα.Επιπλέον, ενέκρινε ένα μεγάλο πακέτο αμυντικών πωλήσεων, που περιλαμβάνει μελλοντικές παραδόσεις αεροσκαφών F-35, ενισχύοντας τη βιομηχανική βάση άμυνας των ΗΠΑ και διασφαλίζοντας ότι η Σαουδική Αραβία θα συνεχίσει να αγοράζει αμερικανικό εξοπλισμό.Παράλληλα, επιτεύχθηκε συμφωνία για την αγορά σχεδόν 300 αμερικανικών αρμάτων μάχης από τη Σαουδική Αραβία, που θα ενισχύσει τις δικές της αμυντικές δυνατότητες και θα διατηρήσει εκατοντάδες αμερικανικές θέσεις εργασίας.Ο πρόεδρος Τραμπ δημιουργεί άνευ προηγουμένου ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, εξαγωγείς και εργαζομένους, επεκτείνοντας την πρόσβαση στις αγορές, μειώνοντας τα εμπόδια και κατευθύνοντας τεράστιες σαουδαραβικές επενδύσεις στην καινοτομία και τις υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών.Η επενδυτική δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας ύψους σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε αμερικανικές υποδομές, τεχνολογία και βιομηχανία — αυξημένη από τα 600 δισεκατομμύρια που είχαν συμφωνηθεί τον Μάιο — θα κατευθυνθεί απευθείας στις αμερικανικές κοινότητες.Οι δύο χώρες συμφώνησαν να εντείνουν τις επαφές τους τις επόμενες εβδομάδες για θέματα κοινού εμπορικού ενδιαφέροντος, όπως η μείωση μη δασμολογικών εμποδίων, η αμοιβαία αναγνώριση προτύπων και η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία για την αναγνώριση από τη Σαουδική Αραβία ότι τα οχήματα και τα ανταλλακτικά που συμμορφώνονται με τα Ομοσπονδιακά Πρότυπα Ασφάλειας Οχημάτων των ΗΠΑ (FMVSS) πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας του Βασιλείου.Επιπλέον, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη σημασία της υφιστάμενης Συμφωνίας Πλαισίου Εμπορίου και Επενδύσεων, την οποία σκοπεύουν να αξιοποιήσουν για την περαιτέρω διευκόλυνση του διμερούς εμπορίου.Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και το σαουδαραβικό Υπουργείο Οικονομικών υπέγραψαν συμφωνίες για την ενίσχυση της συνεργασίας στις αγορές κεφαλαίου, στα πρότυπα και τους κανονισμούς, καθώς και για την εμβάθυνση της συνεργασίας στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία προώθησαν νέες επενδυτικές ευκαιρίες που θα ενισχύσουν τις αμερικανικές εξαγωγές και θα μειώσουν τα εμπορικά εμπόδια — άμεσες νίκες για τους αμερικανούς βιομηχάνους.Σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες για τα κρίσιμα ορυκτά, την πυρηνική ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και την άμυνα, οι σημερινές συμφωνίες θα δημιουργήσουν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσουν την τεχνολογική ηγεσία των ΗΠΑ και θα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στους Αμερικανούς εργαζόμενους και τις οικογένειές τους για τις επόμενες δεκαετίες.