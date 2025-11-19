ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία συμφώνησαν για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση αεροσκαφών F-35
ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία συμφώνησαν για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση αεροσκαφών F-35
Ο Τραμπ και ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υπέγραψαν συμφωνίες ύψους 1 τρισ. δολαρίων για ενέργεια, άμυνα και τεχνολογία
Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψαν χθες Τρίτη διμερείς συμφωνίες, οι οποίες αφορούν τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς και την άμυνα, με την ευκαιρία της επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου του βασιλείου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.
Τα δυο κράτη επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, η οποία «δημιουργεί τη νομική βάση για συνεργασία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων επί δεκαετίες» κατά τρόπο που θα εγγυάται «την τήρηση σθεναρών προτύπων για τη μη διάδοση» των πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με το κείμενο της αμερικανικής προεδρίας.
Ακόμη, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να συναφθεί «μείζων συμφωνία πώλησης οπλισμού, που συμπεριλαμβάνει ιδίως μελλοντικές παραδόσεις F-35», αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας με προηγμένες τεχνολογίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Οι συμφωνίες αυτές βασίζονται άμεσα στην εξαιρετικά επιτυχημένη επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στο Ριάντ τον περασμένο Μάιο και στις τότε δεσμεύσεις επενδύσεων ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Σαουδική Αραβία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο της σημερινής συνάντησης, ο πρίγκιπας διάδοχος ανακοίνωσε ότι το Βασίλειο θα αυξήσει τις επενδυτικές του δεσμεύσεις στις ΗΠΑ σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη και τη δυναμική που έχει αναπτύξει η συνεργασία υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ.
Μεταξύ των βασικών επιτευγμάτων περιλαμβάνονται η Συμφωνία Πολιτικής Πυρηνικής Συνεργασίας, για κρίσιμα ορυκτά και το Μνημόνιο Κατανόησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη — όλα επιβεβαιώνουν τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξασφαλίζουν συμφωνίες που ωφελούν άμεσα τον αμερικανικό λαό. Οι συμφωνίες αυτές αποδεικνύουν την προσέγγιση «Πρώτα η Αμερική» της κυβέρνησης Τραμπ, εδραιώνοντας τον ρόλο των ΗΠΑ ως παγκόσμιου ηγέτη και διασφαλίζοντας παράλληλα το οικονομικό τους μέλλον.
Μέσω των συμφωνιών που υπογράφηκαν σήμερα με τη Σαουδική Αραβία, ο πρόεδρος Τραμπ ενισχύει τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ως ηγέτιδας δύναμης στην ενέργεια και την προηγμένη τεχνολογία, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν Κοινή Διακήρυξη για την Ολοκλήρωση των Διαπραγματεύσεων σχετικά με τη Συνεργασία στην Πολιτική Πυρηνική Ενέργεια. Η συμφωνία αυτή θεμελιώνει νομικά μια πολυετή, δισεκατομμυρίων δολαρίων συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, καθιστά τις ΗΠΑ και τις αμερικανικές εταιρείες τους βασικούς εταίρους του Βασιλείου και διασφαλίζει ότι κάθε συνεργασία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.
Παράλληλα, υπογράφηκε το Πλαίσιο Συνεργασίας για τα Κρίσιμα Ορυκτά, που ενισχύει τη συνεργασία και εναρμονίζει τις εθνικές στρατηγικές για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων κρίσιμων πρώτων υλών. Η συμφωνία αυτή βασίζεται σε παρόμοιες συμφωνίες που έχει εξασφαλίσει ο πρόεδρος Τραμπ με άλλους εμπορικούς εταίρους, για την προστασία της ανθεκτικότητας των αμερικανικών εφοδιαστικών αλυσίδων.
Επιπλέον, υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο παρέχει στο Βασίλειο πρόσβαση σε κορυφαία αμερικανικά συστήματα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία της αμερικανικής τεχνολογίας από ξένες επιρροές και επιβεβαιώνοντας ότι οι Αμερικανοί καινοτόμοι θα καθορίσουν το μέλλον της παγκόσμιας τεχνητής νοημοσύνης.
Τα δυο κράτη επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, η οποία «δημιουργεί τη νομική βάση για συνεργασία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων επί δεκαετίες» κατά τρόπο που θα εγγυάται «την τήρηση σθεναρών προτύπων για τη μη διάδοση» των πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με το κείμενο της αμερικανικής προεδρίας.
Ακόμη, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να συναφθεί «μείζων συμφωνία πώλησης οπλισμού, που συμπεριλαμβάνει ιδίως μελλοντικές παραδόσεις F-35», αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας με προηγμένες τεχνολογίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Η ανακοίνωση του Λευκού ΟίκουΣήμερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψαν μια σειρά ιστορικών συμφωνιών που εμβαθύνουν τη στρατηγική εταιρική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών – Σαουδικής Αραβίας, διευρύνουν τις ευκαιρίες για καλά αμειβόμενες αμερικανικές θέσεις εργασίας, ενισχύουν κρίσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες και ενδυναμώνουν τη σταθερότητα στην περιοχή — με προτεραιότητα πάντοτε στους Αμερικανούς εργαζόμενους, τη βιομηχανία και την εθνική ασφάλεια.
Οι συμφωνίες αυτές βασίζονται άμεσα στην εξαιρετικά επιτυχημένη επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στο Ριάντ τον περασμένο Μάιο και στις τότε δεσμεύσεις επενδύσεων ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Σαουδική Αραβία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο της σημερινής συνάντησης, ο πρίγκιπας διάδοχος ανακοίνωσε ότι το Βασίλειο θα αυξήσει τις επενδυτικές του δεσμεύσεις στις ΗΠΑ σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη και τη δυναμική που έχει αναπτύξει η συνεργασία υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ.
Μεταξύ των βασικών επιτευγμάτων περιλαμβάνονται η Συμφωνία Πολιτικής Πυρηνικής Συνεργασίας, για κρίσιμα ορυκτά και το Μνημόνιο Κατανόησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη — όλα επιβεβαιώνουν τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξασφαλίζουν συμφωνίες που ωφελούν άμεσα τον αμερικανικό λαό. Οι συμφωνίες αυτές αποδεικνύουν την προσέγγιση «Πρώτα η Αμερική» της κυβέρνησης Τραμπ, εδραιώνοντας τον ρόλο των ΗΠΑ ως παγκόσμιου ηγέτη και διασφαλίζοντας παράλληλα το οικονομικό τους μέλλον.
Ηγεσία στην πυρηνική ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά και την τεχνολογία
Μέσω των συμφωνιών που υπογράφηκαν σήμερα με τη Σαουδική Αραβία, ο πρόεδρος Τραμπ ενισχύει τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ως ηγέτιδας δύναμης στην ενέργεια και την προηγμένη τεχνολογία, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν Κοινή Διακήρυξη για την Ολοκλήρωση των Διαπραγματεύσεων σχετικά με τη Συνεργασία στην Πολιτική Πυρηνική Ενέργεια. Η συμφωνία αυτή θεμελιώνει νομικά μια πολυετή, δισεκατομμυρίων δολαρίων συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, καθιστά τις ΗΠΑ και τις αμερικανικές εταιρείες τους βασικούς εταίρους του Βασιλείου και διασφαλίζει ότι κάθε συνεργασία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.
Παράλληλα, υπογράφηκε το Πλαίσιο Συνεργασίας για τα Κρίσιμα Ορυκτά, που ενισχύει τη συνεργασία και εναρμονίζει τις εθνικές στρατηγικές για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων κρίσιμων πρώτων υλών. Η συμφωνία αυτή βασίζεται σε παρόμοιες συμφωνίες που έχει εξασφαλίσει ο πρόεδρος Τραμπ με άλλους εμπορικούς εταίρους, για την προστασία της ανθεκτικότητας των αμερικανικών εφοδιαστικών αλυσίδων.
Επιπλέον, υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο παρέχει στο Βασίλειο πρόσβαση σε κορυφαία αμερικανικά συστήματα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία της αμερικανικής τεχνολογίας από ξένες επιρροές και επιβεβαιώνοντας ότι οι Αμερικανοί καινοτόμοι θα καθορίσουν το μέλλον της παγκόσμιας τεχνητής νοημοσύνης.
Εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειαςΟ πρόεδρος Τραμπ προωθεί την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, υπογράφοντας συμφωνίες που ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ στην περιοχή, διευρύνουν τη βιομηχανική βάση άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και διασφαλίζουν ότι εταίροι όπως η Σαουδική Αραβία θα αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης απέναντι σε κοινές απειλές.
Ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρίγκιπας διάδοχος υπέγραψαν τη Στρατηγική Αμυντική Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας, μια ιστορική συμφωνία που ενισχύει τη συνεργασία άνω των 80 ετών και θωρακίζει την αποτροπή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Η συμφωνία αυτή αποτελεί επιτυχία για την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική», διευκολύνοντας τη δραστηριότητα των αμερικανικών αμυντικών εταιρειών στο Βασίλειο, εξασφαλίζοντας νέα κεφάλαια από τη Σαουδική Αραβία για την κάλυψη κόστους των ΗΠΑ και επιβεβαιώνοντας ότι το Βασίλειο θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον βασικό στρατηγικό του εταίρο.
Ο πρόεδρος Τραμπ εξασφάλισε επίσης συμφωνίες που ενισχύουν τον ρόλο των ΗΠΑ ως παρόχου περιφερειακής ασφάλειας, ενδυναμώνοντας τις στρατιωτικές συνεργασίες ώστε να μπορούν οι εταίροι να αποτρέπουν και να αντιμετωπίζουν απειλές αποτελεσματικότερα.
Επιπλέον, ενέκρινε ένα μεγάλο πακέτο αμυντικών πωλήσεων, που περιλαμβάνει μελλοντικές παραδόσεις αεροσκαφών F-35, ενισχύοντας τη βιομηχανική βάση άμυνας των ΗΠΑ και διασφαλίζοντας ότι η Σαουδική Αραβία θα συνεχίσει να αγοράζει αμερικανικό εξοπλισμό.
Παράλληλα, επιτεύχθηκε συμφωνία για την αγορά σχεδόν 300 αμερικανικών αρμάτων μάχης από τη Σαουδική Αραβία, που θα ενισχύσει τις δικές της αμυντικές δυνατότητες και θα διατηρήσει εκατοντάδες αμερικανικές θέσεις εργασίας.
Η επενδυτική δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας ύψους σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε αμερικανικές υποδομές, τεχνολογία και βιομηχανία — αυξημένη από τα 600 δισεκατομμύρια που είχαν συμφωνηθεί τον Μάιο — θα κατευθυνθεί απευθείας στις αμερικανικές κοινότητες.
Οι δύο χώρες συμφώνησαν να εντείνουν τις επαφές τους τις επόμενες εβδομάδες για θέματα κοινού εμπορικού ενδιαφέροντος, όπως η μείωση μη δασμολογικών εμποδίων, η αμοιβαία αναγνώριση προτύπων και η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία για την αναγνώριση από τη Σαουδική Αραβία ότι τα οχήματα και τα ανταλλακτικά που συμμορφώνονται με τα Ομοσπονδιακά Πρότυπα Ασφάλειας Οχημάτων των ΗΠΑ (FMVSS) πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας του Βασιλείου.
Επιπλέον, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη σημασία της υφιστάμενης Συμφωνίας Πλαισίου Εμπορίου και Επενδύσεων, την οποία σκοπεύουν να αξιοποιήσουν για την περαιτέρω διευκόλυνση του διμερούς εμπορίου.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και το σαουδαραβικό Υπουργείο Οικονομικών υπέγραψαν συμφωνίες για την ενίσχυση της συνεργασίας στις αγορές κεφαλαίου, στα πρότυπα και τους κανονισμούς, καθώς και για την εμβάθυνση της συνεργασίας στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία προώθησαν νέες επενδυτικές ευκαιρίες που θα ενισχύσουν τις αμερικανικές εξαγωγές και θα μειώσουν τα εμπορικά εμπόδια — άμεσες νίκες για τους αμερικανούς βιομηχάνους.
Σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες για τα κρίσιμα ορυκτά, την πυρηνική ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και την άμυνα, οι σημερινές συμφωνίες θα δημιουργήσουν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσουν την τεχνολογική ηγεσία των ΗΠΑ και θα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στους Αμερικανούς εργαζόμενους και τις οικογένειές τους για τις επόμενες δεκαετίες.
Ειδήσεις σήμερα
Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Υποσχέθηκε επενδύσεις ενός τρισ. δολαρίων στον Τραμπ
Η ιστορία του κληρονόμου που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους - «Τους σκότωσα όλους»
Αλέξις Γουίλκινς: Η σύντροφος του διευθυντή του FBI τραγουδάει κάντρι, την λένε... πράκτορα της Μοσάντ και μια ομάδα SWAT την ακολουθεί σε κάθε της βήμα
Η συμφωνία αυτή αποτελεί επιτυχία για την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική», διευκολύνοντας τη δραστηριότητα των αμερικανικών αμυντικών εταιρειών στο Βασίλειο, εξασφαλίζοντας νέα κεφάλαια από τη Σαουδική Αραβία για την κάλυψη κόστους των ΗΠΑ και επιβεβαιώνοντας ότι το Βασίλειο θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον βασικό στρατηγικό του εταίρο.
Ο πρόεδρος Τραμπ εξασφάλισε επίσης συμφωνίες που ενισχύουν τον ρόλο των ΗΠΑ ως παρόχου περιφερειακής ασφάλειας, ενδυναμώνοντας τις στρατιωτικές συνεργασίες ώστε να μπορούν οι εταίροι να αποτρέπουν και να αντιμετωπίζουν απειλές αποτελεσματικότερα.
Επιπλέον, ενέκρινε ένα μεγάλο πακέτο αμυντικών πωλήσεων, που περιλαμβάνει μελλοντικές παραδόσεις αεροσκαφών F-35, ενισχύοντας τη βιομηχανική βάση άμυνας των ΗΠΑ και διασφαλίζοντας ότι η Σαουδική Αραβία θα συνεχίσει να αγοράζει αμερικανικό εξοπλισμό.
Παράλληλα, επιτεύχθηκε συμφωνία για την αγορά σχεδόν 300 αμερικανικών αρμάτων μάχης από τη Σαουδική Αραβία, που θα ενισχύσει τις δικές της αμυντικές δυνατότητες και θα διατηρήσει εκατοντάδες αμερικανικές θέσεις εργασίας.
Τόνωση της αμερικανικής οικονομίας και δημιουργία θέσεων εργασίαςΟ πρόεδρος Τραμπ δημιουργεί άνευ προηγουμένου ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, εξαγωγείς και εργαζομένους, επεκτείνοντας την πρόσβαση στις αγορές, μειώνοντας τα εμπόδια και κατευθύνοντας τεράστιες σαουδαραβικές επενδύσεις στην καινοτομία και τις υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η επενδυτική δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας ύψους σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε αμερικανικές υποδομές, τεχνολογία και βιομηχανία — αυξημένη από τα 600 δισεκατομμύρια που είχαν συμφωνηθεί τον Μάιο — θα κατευθυνθεί απευθείας στις αμερικανικές κοινότητες.
Οι δύο χώρες συμφώνησαν να εντείνουν τις επαφές τους τις επόμενες εβδομάδες για θέματα κοινού εμπορικού ενδιαφέροντος, όπως η μείωση μη δασμολογικών εμποδίων, η αμοιβαία αναγνώριση προτύπων και η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία για την αναγνώριση από τη Σαουδική Αραβία ότι τα οχήματα και τα ανταλλακτικά που συμμορφώνονται με τα Ομοσπονδιακά Πρότυπα Ασφάλειας Οχημάτων των ΗΠΑ (FMVSS) πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας του Βασιλείου.
Επιπλέον, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη σημασία της υφιστάμενης Συμφωνίας Πλαισίου Εμπορίου και Επενδύσεων, την οποία σκοπεύουν να αξιοποιήσουν για την περαιτέρω διευκόλυνση του διμερούς εμπορίου.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και το σαουδαραβικό Υπουργείο Οικονομικών υπέγραψαν συμφωνίες για την ενίσχυση της συνεργασίας στις αγορές κεφαλαίου, στα πρότυπα και τους κανονισμούς, καθώς και για την εμβάθυνση της συνεργασίας στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία προώθησαν νέες επενδυτικές ευκαιρίες που θα ενισχύσουν τις αμερικανικές εξαγωγές και θα μειώσουν τα εμπορικά εμπόδια — άμεσες νίκες για τους αμερικανούς βιομηχάνους.
Σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες για τα κρίσιμα ορυκτά, την πυρηνική ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και την άμυνα, οι σημερινές συμφωνίες θα δημιουργήσουν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσουν την τεχνολογική ηγεσία των ΗΠΑ και θα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στους Αμερικανούς εργαζόμενους και τις οικογένειές τους για τις επόμενες δεκαετίες.
Ειδήσεις σήμερα
Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Υποσχέθηκε επενδύσεις ενός τρισ. δολαρίων στον Τραμπ
Η ιστορία του κληρονόμου που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους - «Τους σκότωσα όλους»
Αλέξις Γουίλκινς: Η σύντροφος του διευθυντή του FBI τραγουδάει κάντρι, την λένε... πράκτορα της Μοσάντ και μια ομάδα SWAT την ακολουθεί σε κάθε της βήμα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα