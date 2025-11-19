Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο στο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Δείτε βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η Πρώτη Κυρία υποδέχθηκαν τον Σαουδάραβα διάδοχο σε ένα λαμπερό δείπνο με 120 καλεσμένους, ανάμεσά τους οι κορυφαίοι του τεχνολογικού και επιχειρηματικού κόσμου