Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο στο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Δείτε βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η Πρώτη Κυρία υποδέχθηκαν τον Σαουδάραβα διάδοχο σε ένα λαμπερό δείπνο με 120 καλεσμένους, ανάμεσά τους οι κορυφαίοι του τεχνολογικού και επιχειρηματικού κόσμου

Ο Έλον Μασκ, ο Τιμ Κουκ, ο Ζένσεν Χουάνγκ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Η Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου μεταμορφώθηκε για την περίσταση σε ένα λαμπερό σκηνικό, με μακριά τραπέζια φωτισμένα με κεριά, σε ένα δείπνο που συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και τον αθλητικό κόσμο. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρίσκονταν ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Έλον Μασκ, ο επικεφαλής της Apple Τιμ Κουκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Ζένσεν Χουάνγκ και ο αστέρας του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ συνολικά είχαν προσκληθεί 120 άτομα, εκ των οποίων οι 30 προέρχονταν από τη σαουδαραβική αντιπροσωπεία.



Ο Λευκός Οίκος δεν δημοσιοποίησε επίσημη λίστα καλεσμένων, ωστόσο έγινε γνωστό ότι το δείπνο αυτό προηγήθηκε του σαουδαραβικού επενδυτικού φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ουάσιγκτον, όπου θα συμμετάσχουν κορυφαία στελέχη από εταιρείες όπως οι Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics και Pfizer.



Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο πρόεδρος Τραμπ υποδέχθηκε θερμά τον πρίγκιπα διάδοχο, γνωστό και ως MBS, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο φίλο και άνθρωπο με ηγεσία, όραμα, θάρρος και δύναμη». Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο Τραμπ καλωσόρισε επίσης επιχειρηματίες και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, λέγοντας με χιούμορ: «Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο». 

Ξεχώρισε και η παρουσία της Μελάνια Τραμπ, η οποία εμφανίστηκε εντυπωσιακή με ένα σμαραγδένιο φόρεμα χωρίς τιράντες – σε χρώμα που παραπέμπει στη σημαία της Σαουδικής Αραβίας. Η πρώτη κυρία, που δεν είχε συμμετάσχει στις πρωινές συναντήσεις της Τρίτης, συνόδευσε τον σύζυγό της στην υποδοχή του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Νότιο Περιστύλιο του Λευκού Οίκου. Η επιλογή της θεωρήθηκε ως μια διακριτική ένδειξη στήριξης προς τον πρίγκιπα διάδοχο, του οποίου η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της υπόθεσης Κασόγκι και του ρόλου της Σαουδικής Αραβίας στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.



Μεταξύ των προσκεκλημένων διακρίθηκε και ο Ζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος πρόκειται να μιλήσει στο αυριανό επενδυτικό φόρουμ στην Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνολογίας και ενέργειας παγκοσμίως.



