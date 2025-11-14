Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Πετρέλαιο: Άλμα άνω του 2% στις τιμές μετά την επίθεση στο Νοβοροσίσκ
Η ουκρανική επίθεση στο Νοβοροσίισκ ανέστειλε ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, ανεβάζοντας τις τιμές ενώ κυρώσεις και νέες επιθέσεις εντείνουν τις ανησυχίες για τη μελλοντική παγκόσμια προσφορά - Εβδομαδιαία κέρδη 1,2% για το Brent και 0,6% για WTI
Οι τιμές του αργού πετρελαίου έκλεισαν με άνοδο άνω του 2% την Παρασκευή, με την αγορά να επηρεάζεται από το κλείσιμο του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ το οποίο ανέστειλε τις εξαγωγές αργού μετά από ουκρανική επίθεση με drone που έπληξε δεξαμενές καυσίμων, εντείνοντας τους φόβους για την παγκόσμια προσφορά.
Το Brent έκλεισε στα 64,39 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 2,19%, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά 2,39% στα 60,09 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent κέρδισε 1,2% και το WTI περίπου 0,6%.
Η επίθεση της Παρασκευής προκάλεσε ζημιές σε πλοίο, συγκροτήματα κατοικιών και δεξαμενές καυσίμων στο Νοβοροσίισκ, με τρία μέλη του πληρώματος να τραυματίζονται. «Το πλήγμα σε αυτόν τον τερματικό είναι μεγάλο και φαίνεται να έχει μεγαλύτερη επίδραση από προηγούμενες επιθέσεις», δήλωσε ο Φιλ Φλιν της Price Futures Group.
Το 2% της παγκόσμιας προσφοράς από το Νοβοροσίισκ
Η παύση των εξαγωγών στο Νοβοροσίισκ αφορά περίπου 2,2 εκατ. βαρέλια/ημέρα, δηλαδή το 2% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας. Η Transneft διέκοψε επίσης τη διοχέτευση αργού προς τον τερματικό σταθμό. «Η ένταση αυτών των επιθέσεων έχει αυξηθεί· κάποια στιγμή μπορεί να πλήξουν υποδομή που θα προκαλέσει μόνιμη αναστάτωση», σημείωσε ο αναλυτής της UBS, Τζοβάνι Στάουνοβο.
Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε επίσης διυλιστήριο στην περιοχή Σαράτοφ και εγκατάσταση καυσίμων στο Ένγκελς. Οι επενδυτές αξιολογούν την επίδραση των επιθέσεων και τις πιθανές επιπτώσεις στη ρωσική προσφορά τους επόμενους μήνες.
Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί και τις συνέπειες των δυτικών κυρώσεων στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία. Η Βρετανία εξέδωσε ειδική άδεια ώστε εταιρείες να συνεχίσουν συνεργασία με δύο βουλγαρικές θυγατρικές της Lukoil, μετά την κρατική κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων στη χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν από τις 21 Νοεμβρίου συναλλαγές με τις Lukoil και Rosneft στο πλαίσιο της πίεσης προς τη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες.
Η JPMorgan εκτιμά ότι περίπου 1,4 εκατ. βαρέλια/ημέρα ρωσικού αργού – σχεδόν το ένα τρίτο των θαλάσσιων εξαγωγών – έχουν μεταφερθεί σε δεξαμενόπλοια εν αναμονή εκφόρτωσης, η οποία καθυστερεί λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Μετά την 21η Νοεμβρίου, οι εκφορτώσεις ενδέχεται να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο.
Στις ΗΠΑ, ο αριθμός των ενεργών πετρελαιοπηγών αυξήθηκε κατά τρεις, φθάνοντας τις 417, σύμφωνα με την Baker Hughes.
Πηγή: Newmoney.gr
