Πετρέλαιο: Άλμα άνω του 2% στις τιμές μετά την επίθεση στο Νοβοροσίσκ

Η ουκρανική επίθεση στο Νοβοροσίισκ ανέστειλε ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, ανεβάζοντας τις τιμές ενώ κυρώσεις και νέες επιθέσεις εντείνουν τις ανησυχίες για τη μελλοντική παγκόσμια προσφορά - Εβδομαδιαία κέρδη 1,2% για το Brent και 0,6% για WTI