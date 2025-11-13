Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ θα παραδώσουν σορό ομήρου στο Ισραήλ σήμερα το απόγευμα
Οι δύο οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η σορός εντοπίστηκε βόρεια της Χαν Γιουνίς και θα παραδοθεί στις 8 το βράδυ - Η ταυτότητα του ομήρου δεν έχει διευκρινιστεί
Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα παραδώσουν στο Ισραήλ, στις 8 το βράδυ, τη σορό ενός ομήρου που, όπως υποστηρίζουν, εντοπίστηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα σε περιοχή βόρεια της Χαν Γιουνίς. Η ταυτότητα του ατόμου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ενώ τέσσερις σοροί ομήρων εξακολουθούν να παραμένουν στη Γάζα.
Οι δύο οργανώσεις δεν παρείχαν διευκρινίσεις σχετικά με τις συνθήκες εντοπισμού της σορού, ούτε και για το φύλο ή την ταυτότητα του ομήρου, υπογραμμίζοντας μόνο ότι η διαδικασία θα γίνει εντός της ημέρας.
Σύμφωνα με τα ισραηλινά στοιχεία, τέσσερις σοροί ομήρων εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις για το αν η σημερινή ανακοίνωση αφορά έναν από αυτούς.
Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας του Οκτωβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε και τους 20 ομήρους που βρίσκονται εν ζωή και κρατούνταν στη Γάζα με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους φυλακισμένους και κρατουμένους του πολέμου που κρατούνται από το Ισραήλ.
Η συμφωνία προέβλεπε επίσης την επιστροφή των σορών 28 ομήρων με αντάλλαγμα τα λείψανα 360 μαχητών.
