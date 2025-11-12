Τραμπ για τα email του Έπσταϊν: Παγίδα των Δημοκρατικών, μόνο ηλίθιοι Ρεπουμπλικανοί θα το πίστευαν

Ισχυρίζεται ότι το θέμα βγήκε για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από την αποτυχία του shutdown της κυβέρνησης για το οποίο ρίχνει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς