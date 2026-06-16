Στις 22 Ιουλίου η σύνοδος κορυφής Βρετανίας-ΕΕ
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Στις 22 Ιουλίου η σύνοδος κορυφής Βρετανίας-ΕΕ

Ο Κιρ Στάρμερ κέρδισε τις εκλογές τασσόμενος υπέρ μιας επαναπροσέγγισης με την ΕΕ, ωστόσο έθεσε και πολλές κόκκινες γραμμές

Στις 22 Ιουλίου η σύνοδος κορυφής Βρετανίας-ΕΕ
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Η σύνοδος κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου θα διεξαχθεί στις 22 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, ανακοίνωσαν την Τρίτη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύνοδο των δύο πλευρών μετά το Brexit, έπειτα από εκείνη που φιλοξενήθηκε στο Λονδίνο τον Μάιο του 2025.

Η Βρετανία αποχώρησε επισήμως από την ΕΕ το 2020, τέσσερα χρόνια μετά το δημοψήφισμα που δίχασε τη χώρα.

«Η στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ είναι ουσιαστικής σημασίας για την κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την ευημερία μας» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αντόνιο Κόστα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Στάρμερ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν. «Συνεργαζόμαστε στενά ώστε να στεφθεί από επιτυχία» αυτή η σύνοδος, πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση των Εργατικών τηρεί την υπόσχεση να ανανεώσει τη σχέση μας (με την ΕΕ) και να ξαναβάλει τη Βρετανία στην καρδιά της Ευρώπης. Μαζί, θα αντιμετωπίσουμε το κόστος διαβίωσης, θα δώσουμε ώθηση στην αγορά εργασίας και θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Το 2024, ο Στάρμερ κέρδισε τις εκλογές τασσόμενος υπέρ μιας επαναπροσέγγισης με την ΕΕ, ωστόσο έθεσε και πολλές «κόκκινες γραμμές: το Λονδίνο δεν θα επιστρέψει στην ενιαία αγορά, την τελωνειακή ένωση, ούτε θα επιτρέψει την ελεύθερη μετακίνηση.

Τον Μάιο είπε ότι θέλει να γίνει ένα «μεγάλο άλμα» προς τα εμπρός στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου, σε τομείς όπως το εμπόριο, η άμυνα και η συνεργασία για την ασφάλεια. Η κυβέρνησή του θέλει επίσης να συνεργαστεί στενότερα με την ΕΕ σε θέματα όπως είναι οι δασμοί στον χάλυβα, η ενέργεια και οι προδιαγραφές των τροφίμων.
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