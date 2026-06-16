Καλπάζει ο Έμπολα στο Κονγκό με 196 νεκρούς, στα 837 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
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Καλπάζει ο Έμπολα στο Κονγκό με 196 νεκρούς, στα 837 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Άρση «ανάρμοστων» ταξιδιωτικών περιορισμών σε βάρος συμπολιτών της, υποστηρίζοντας πως η χώρα έχει θέσει υπό έλεγχο την τρέχουσα επιδημία Έμπολα, ζητά η αντιπρόεδρος της Ουγκάντα

Καλπάζει ο Έμπολα στο Κονγκό με 196 νεκρούς, στα 837 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού Έμπολα αυξήθηκε στα 837, αφού καταγράφηκαν 29 νέα κρούσματα το προηγούμενο 24ωρο.

Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει τον θάνατο, με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, η αντιπρόεδρος της Ουγκάντας Τζέσικα Αλούπο ζήτησε σήμερα την άρση «ανάρμοστων» ταξιδιωτικών περιορισμών σε βάρος συμπολιτών της, υποστηρίζοντας πως η χώρα έχει θέσει υπό έλεγχο την τρέχουσα επιδημία Έμπολα.


«Ουδέποτε εξήγαμε οποιαδήποτε επιδημία. Ποτέ δεν θα εξάγουμε ούτε αυτήν», δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη Αφρικανών ηγετών και δωρητών για την κρίση Έμπολα.

«Ως εκ τούτου, καλούμε όλες τις χώρες που έχουν επιβάλει ανάρμοστους περιορισμούς σε πολίτες της Ουγκάντας να τους άρουν, επειδή η Ουγκάντα έχει ελέγξει αποτελεσματικά την τρέχουσα επιδημία», τόνισε.

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