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Πέντε γυναίκες τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με οξύ στο Νιού Τζέρσεϊ
Πέντε γυναίκες τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με οξύ στο Νιού Τζέρσεϊ
Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικά νοσοκομεία με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων εγκαύματα και απολέπιση του δέρματος που προκλήθηκαν από τη διαβρωτική ουσία
Πέντε γυναίκες τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με οξύ που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/6) στο Τζέρσεϊ Σίτι του Νιού Τζέρσεϊ.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Τζέιμς Σόλομον, και τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοποδήλατο πέρασαν δίπλα από το αυτοκίνητό τους στη Λεωφόρο Wilkinson και τους έριξαν οξύ. Στη συνέχεια έφυγαν από το σημείο.
Οι Αρχές πιστεύουν ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη και συνδέεται με προηγούμενη διαμάχη.
Σύμφωνα με το WABC, και οι πέντε γυναίκες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικά νοσοκομεία με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων εγκαύματα και απολέπιση του δέρματος που προκλήθηκαν από τη διαβρωτική ουσία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητά τους. Η κατάσταση της υγείας κάθε γυναίκας είναι σταθερή.
«Οι σκέψεις μου είναι με όσους τραυματίστηκαν σε αυτή την φρικτή επίθεση, και θέλω οι κοινότητές μας να γνωρίζουν ότι βία όπως αυτή δεν έχει απολύτως καμία θέση στους δρόμους μας», υπογράμμισε ο Solomon σε μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook. «Έχω δώσει εντολή στο JCPD (Αστυνομικό Τμήμα του Νιού Τζέρσεϊ) να αξιοποιήσει όλους τους πόρους του για την έρευνα και να διασφαλίσει ότι οι αστυνομικοί μας θα εργάζονται ασταμάτητα για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να τους παραπέμψουν στη δικαιοσύνη».
Έως τώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζεται.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Τζέιμς Σόλομον, και τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοποδήλατο πέρασαν δίπλα από το αυτοκίνητό τους στη Λεωφόρο Wilkinson και τους έριξαν οξύ. Στη συνέχεια έφυγαν από το σημείο.
Οι Αρχές πιστεύουν ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη και συνδέεται με προηγούμενη διαμάχη.
Σύμφωνα με το WABC, και οι πέντε γυναίκες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικά νοσοκομεία με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων εγκαύματα και απολέπιση του δέρματος που προκλήθηκαν από τη διαβρωτική ουσία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητά τους. Η κατάσταση της υγείας κάθε γυναίκας είναι σταθερή.
«Οι σκέψεις μου είναι με όσους τραυματίστηκαν σε αυτή την φρικτή επίθεση, και θέλω οι κοινότητές μας να γνωρίζουν ότι βία όπως αυτή δεν έχει απολύτως καμία θέση στους δρόμους μας», υπογράμμισε ο Solomon σε μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook. «Έχω δώσει εντολή στο JCPD (Αστυνομικό Τμήμα του Νιού Τζέρσεϊ) να αξιοποιήσει όλους τους πόρους του για την έρευνα και να διασφαλίσει ότι οι αστυνομικοί μας θα εργάζονται ασταμάτητα για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να τους παραπέμψουν στη δικαιοσύνη».
Έως τώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζεται.
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