Πέντε γυναίκες τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με οξύ στο Νιού Τζέρσεϊ

Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικά νοσοκομεία με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων εγκαύματα και απολέπιση του δέρματος που προκλήθηκαν από τη διαβρωτική ουσία