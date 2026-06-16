Περισσότεροι από 700 μετανάστες διέσχισαν χθες τη Μάγχη, αριθμός-ρεκόρ από τις αρχές του έτους

Το 2025, 41.472 άνθρωποι έφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρά πλεούμενα - Το Λονδίνο και το Παρίσι υπέγραψαν τον Απρίλιο μια νέα τριετή συμφωνία με στόχο τον περιορισμό των παράνομων διελεύσεων