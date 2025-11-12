Ο Τραμπ φέρεται να γνώριζε τις σχέσεις του Επστάιν με τα θύματα κακοποίησης - Τα email που έδωσαν οι Δημοκρατικοί σε επιτροπή της Βουλής



«Πέρασε ώρες σπίτι μου»

Μια ακόμη ανταλλαγή email από το 2015 δείχνει τον Επστάιν και τον Γουλφ να συζητούν αν ο συγγραφέας πρέπει να ρωτήσει τον Τραμπ, τότε υποψήφιο για την προεδρία, για τη σχέση του με χρηματοδότη. Ο Γουλφ υποδήλωσε στον Επστάιν ότι ο Τραμπ είχε βρεθεί στο ιδιωτικό αεροσκάφος του και στο σπίτι του χρηματοδότη

.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί τον Μάιο από τον γενικό εισαγγελέα ότι το όνομά του εμφανιζόταν σε αρχεία που σχετίζονταν με τις έρευνες για τον Τζέφρι Επστάιν.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αίτημα για σχόλιο.



« Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δημοσιοποιήσει αμέσως και πλήρως τα αρχεία του Επστάιν»

Ο Επστάιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Μανχάταν στις 10 Αυγούστου 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του και ο Τραμπ, είχαν φιλικές σχέσεις στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν σε διαμάχη στα μέσα της τελευταίας δεκαετίας, εν μέσω ενός πλειστηριασμού για μια έπαυλη στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.



Ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως υποδείξει ότι η ρήξη τους σχετιζόταν με τη συμπεριφορά του Επστάιν και ότι «ο πρόεδρος τον έδιωξε από το κλαμπ του επειδή ήταν ανώμαλος».



Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Επστάιν, λέγοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι «φάρσα» που ενορχηστρώθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα.



Η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός και πρώην σύντροφος του Επστάιν, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της.