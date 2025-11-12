Ο Τραμπ φέρεται να γνώριζε τις σχέσεις του Επστάιν με τα θύματα κακοποίησης - Τα email που έδωσαν οι Δημοκρατικοί σε επιτροπή της Βουλής

Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Ο Επστάιν περιέγραφε τον Αμερικανό πρόεδρο ως «εκείνο το σκυλί που δεν γαβγίζει» και πως είχε περάσει ώρες στο σπίτι του με ένα θύμα - Η Daily Mail υποστηρίζει πως το θύμα είναι η Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν συνταράσσουν τις ΗΠΑ. Ο καταδικασμένος παιδόφιλος, είχε ισχυριστεί σε email που είχε γράψει πριν τον θάνατό του το 2019 ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια» που είχαν πέσει θύματα τόσο του ίδιου όσο και της συνεργού του Γκισλέιν Μάξγουελ.
Το email, που εστάλη από τον Επστάιν στον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ στις 31 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύθηκε από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, σύμφωνα με την New York Post. Η δημοσίευση του συγκεκριμένου email ενδέχεται να αυξήσει την πίεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία του που σχετίζονται με την υπόθεση Επστάιν. Στο email από το 2019, ο Επστάιν έγραφε για τον Αμερικανό πρόεδρο: «Φυσικά γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από τη Γκισλέιν να σταματήσει».
Η ανταλλαγή μηνυμάτων υποδηλώνει ότι ο Τραμπ γνώριζε τις σχέσεις του Επστάιν με τα θύματα κακοποίησης, αν και δεν αναφέρουν ρητά ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε άμεση συμμετοχή στην κακοποίηση ή ότι ο ίδιος συμμετείχε στο σχέδιο.
Στις 2 Απριλίου 2011, ο Επστάιν είχε περιγράψει τον Τραμπ σε ένα email προς τη Μάξγουελ ως «σκυλί που δεν γαβγίζει». «Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν γαύγισε είναι ο Τραμπ... (Το θύμα) πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του... Δεν τον ανέφερε ούτε μία φορά». Η Μάξγουελ απάντησε: «Το έχω σκεφτεί αυτό». Σύμφωνα με την Daily Mail, στο συγκεκριμένο email αναφέρετε το όνομα της Βιρτζίνια Τζιουφρέ.
Μια ακόμη ανταλλαγή email από το 2015 δείχνει τον Επστάιν και τον Γουλφ να συζητούν αν ο συγγραφέας πρέπει να ρωτήσει τον Τραμπ, τότε υποψήφιο για την προεδρία, για τη σχέση του με χρηματοδότη. Ο Γουλφ υποδήλωσε στον Επστάιν ότι ο Τραμπ είχε βρεθεί στο ιδιωτικό αεροσκάφος του και στο σπίτι του χρηματοδότη.
«Άκουσα ότι το CNN σχεδιάζει να ρωτήσει τον Τραμπ απόψε για τη σχέση του μαζί σου, είτε στον αέρα είτε σε συνέντευξη Τύπου μετά», φέρεται να λέει ο Γουλφ σε ένα email προς τον Επστάιν με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2015, έξι μήνες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα είναι υποψήφιος στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016.
Ο Επστάιν απάντησε στον Γουλφ: «Αν επρόκειτο να συντάξουμε μια απάντηση για αυτόν, ποια νομίζεις ότι θα έπρεπε να είναι;». «Νομίζω ότι θα έπρεπε να τον αφήσεις να εκτεθεί», έγραψε ο Γουλφ την επόμενη μέρα και συμπλήρωσε: «Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο ή δεν έχει πάει στο σπίτι, τότε αυτό σου δίνει ένα πολύτιμο πλεονέκτημα σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων και πολιτικής. Μπορείς να τον εκθέσεις με έναν τρόπο που ενδεχομένως θα σου αποφέρει θετικά οφέλη ή αν φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει, μπορείς να τον σώσεις, δημιουργώντας ένα χρέος. Φυσικά, είναι πιθανό, όταν ρωτηθεί, να πει ότι ο Τζέφρι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, που έχει υποστεί άδικη μεταχείριση και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία θα απαγορευτεί σε ένα καθεστώς Τραμπ».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί τον Μάιο από τον γενικό εισαγγελέα ότι το όνομά του εμφανιζόταν σε αρχεία που σχετίζονταν με τις έρευνες για τον Τζέφρι Επστάιν. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αίτημα για σχόλιο.
Ο Επστάιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Μανχάταν στις 10 Αυγούστου 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του και ο Τραμπ, είχαν φιλικές σχέσεις στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν σε διαμάχη στα μέσα της τελευταίας δεκαετίας, εν μέσω ενός πλειστηριασμού για μια έπαυλη στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.
Ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως υποδείξει ότι η ρήξη τους σχετιζόταν με τη συμπεριφορά του Επστάιν και ότι «ο πρόεδρος τον έδιωξε από το κλαμπ του επειδή ήταν ανώμαλος».
Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Επστάιν, λέγοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι «φάρσα» που ενορχηστρώθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα.
Η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός και πρώην σύντροφος του Επστάιν, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της.
«Πέρασε ώρες σπίτι μου»
«Άκουσα ότι το CNN σχεδιάζει να ρωτήσει τον Τραμπ απόψε για τη σχέση του μαζί σου, είτε στον αέρα είτε σε συνέντευξη Τύπου μετά», φέρεται να λέει ο Γουλφ σε ένα email προς τον Επστάιν με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2015, έξι μήνες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα είναι υποψήφιος στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016.
Ο Επστάιν απάντησε στον Γουλφ: «Αν επρόκειτο να συντάξουμε μια απάντηση για αυτόν, ποια νομίζεις ότι θα έπρεπε να είναι;». «Νομίζω ότι θα έπρεπε να τον αφήσεις να εκτεθεί», έγραψε ο Γουλφ την επόμενη μέρα και συμπλήρωσε: «Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο ή δεν έχει πάει στο σπίτι, τότε αυτό σου δίνει ένα πολύτιμο πλεονέκτημα σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων και πολιτικής. Μπορείς να τον εκθέσεις με έναν τρόπο που ενδεχομένως θα σου αποφέρει θετικά οφέλη ή αν φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει, μπορείς να τον σώσεις, δημιουργώντας ένα χρέος. Φυσικά, είναι πιθανό, όταν ρωτηθεί, να πει ότι ο Τζέφρι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, που έχει υποστεί άδικη μεταχείριση και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία θα απαγορευτεί σε ένα καθεστώς Τραμπ».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί τον Μάιο από τον γενικό εισαγγελέα ότι το όνομά του εμφανιζόταν σε αρχεία που σχετίζονταν με τις έρευνες για τον Τζέφρι Επστάιν. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αίτημα για σχόλιο.
«Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δημοσιοποιήσει αμέσως και πλήρως τα αρχεία του Επστάιν»Ο βουλευτής των Δημοκρατικών Ρόμπερτ Γκαρσία, δήλωσε πως «όσο περισσότερο προσπαθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να συγκαλύψει τα αρχεία του Επστάιν, τόσο περισσότερα αποκαλύπτουμε. Αυτά τα τελευταία μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αλληλογραφία εγείρουν προφανή ερωτήματα σχετικά με το τι άλλο κρύβει ο Λευκός Οίκος και τη φύση της σχέσης μεταξύ του Επστάιν και του προέδρου. Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δημοσιοποιήσει αμέσως και πλήρως τα αρχεία του Επστάιν. Η Επιτροπή Εποπτείας θα συνεχίσει να πιέζει για απαντήσεις και δεν θα σταματήσει μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα».
