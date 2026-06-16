Μιλουτίνοφ και Μπογκντάνοβιτς κάνουν μαζί διακοπές στη Μύκονο
SPORTS
Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς Νίκολα Μιλουτίνοφ Μύκονος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Μιλουτίνοφ και Μπογκντάνοβιτς κάνουν μαζί διακοπές στη Μύκονο

Συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και έσμιξε με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ 

Μιλουτίνοφ και Μπογκντάνοβιτς κάνουν μαζί διακοπές στη Μύκονο
Ο  Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είναι εδώ και ημέρες στην Ελλάδα για διακοπές και μάλιστα παρακολούθησε και δύο τελικούς της Stoiximan Basket League. 

Πρώτα μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς τον 3ο στο ΣΕΦ και μετά πήγε στο T-Center για να δει τον  Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει σε 2-2. 

Μιλουτίνοφ και Μπογκντάνοβιτς κάνουν μαζί διακοπές στη Μύκονο


Ο Σέρβος γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς που έχει συνδεθεί τις τελευταίες ημέρες με τον Παναθηναϊκό, εάν μείνει ελεύθερος από την ομάδα του NBA, συνεχίζει τις διακοπές του στη Μύκονο με ερυθρόλευκη παρέα. 

Μαζί του είναι ο σέντερ του Ολυμπιακού και συμπατριώτης του Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος και ανέβασε την σχετική φωτογραφία στα social media. 

Μιλουτίνοφ και Μπογκντάνοβιτς κάνουν μαζί διακοπές στη Μύκονο

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης