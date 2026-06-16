Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Μιλουτίνοφ και Μπογκντάνοβιτς κάνουν μαζί διακοπές στη Μύκονο
Μιλουτίνοφ και Μπογκντάνοβιτς κάνουν μαζί διακοπές στη Μύκονο
Συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και έσμιξε με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ
Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είναι εδώ και ημέρες στην Ελλάδα για διακοπές και μάλιστα παρακολούθησε και δύο τελικούς της Stoiximan Basket League.
Πρώτα μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς τον 3ο στο ΣΕΦ και μετά πήγε στο T-Center για να δει τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει σε 2-2.
Ο Σέρβος γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς που έχει συνδεθεί τις τελευταίες ημέρες με τον Παναθηναϊκό, εάν μείνει ελεύθερος από την ομάδα του NBA, συνεχίζει τις διακοπές του στη Μύκονο με ερυθρόλευκη παρέα.
Μαζί του είναι ο σέντερ του Ολυμπιακού και συμπατριώτης του Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος και ανέβασε την σχετική φωτογραφία στα social media.
Πρώτα μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς τον 3ο στο ΣΕΦ και μετά πήγε στο T-Center για να δει τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει σε 2-2.
Ο Σέρβος γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς που έχει συνδεθεί τις τελευταίες ημέρες με τον Παναθηναϊκό, εάν μείνει ελεύθερος από την ομάδα του NBA, συνεχίζει τις διακοπές του στη Μύκονο με ερυθρόλευκη παρέα.
Μαζί του είναι ο σέντερ του Ολυμπιακού και συμπατριώτης του Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος και ανέβασε την σχετική φωτογραφία στα social media.
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