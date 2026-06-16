Σαν σκετς του Benny Hill: Μηχανικός στη Μεγάλη Βρετανία ανακάλυψε κουνελάκι κρυμμένο κάτω από αυτοκίνητο

«Το κυνηγούσαμε μέσα στο συνεργείο, χώθηκε πίσω από κάποια ντουλάπια και τελικά καταφέραμε να το βγάλουμε έξω. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα ζει ευτυχισμένο σε κάποιο χωράφι», ανέφερε





Ο Μπεν Ρίντελ, διευθυντής της εταιρείας Hanningfield Motor Company στο Ανατολικό Χάνινγκφιλντ του Έσεξ, στη









Rabbit find like a Benny Hill sketch, says mechanic https://t.co/VgFGPD3tMr — BBC East (@BBCLookEast) June 16, 2026





Όταν οι μηχανικοί ξεκίνησαν τις εργασίες στο αυτοκίνητο στις 26 Μαΐου, παρατήρησαν ότι το κάτω κάλυμμα ήταν «βαρύτερο από το συνηθισμένο». Όταν το αφαίρεσαν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το κουνέλι που τους κοιτούσε.



Ο Ρίντελ δήλωσε:



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Ο τεχνικός που έκανε τη δουλειά έβγαλε μια αρκετά δυνατή κραυγή. Νομίζω ότι αρχικά φοβήθηκε πως ήταν σκίουρος ή κάτι παρόμοιο.



Τα ποντίκια τα συναντάμε αρκετά συχνά, επειδή βρισκόμαστε σε αγροτική περιοχή. Μπαίνουν συχνά στα οχήματα και έχουμε βρει πολλές φορές ξηρούς καρπούς αποθηκευμένους μέσα στα κουτιά των φίλτρων αέρα».



Ο 51χρονος διευθυντής, που μεγάλωσε σε φάρμες, κατάλαβε αμέσως από το χρώμα του ότι επρόκειτο «σίγουρα για άγριο κουνέλι».



Ένας μηχανικός περιέγραψε τη στιγμή που βρέθηκε ένα κουνέλι μέσα στο προστατευτικό κάλυμμα στο κάτω μέρος ενός αυτοκινήτου ως «σκηνή βγαλμένη από σκετς του Benny Hill».Ο Μπεν Ρίντελ, διευθυντής της εταιρείας Hanningfield Motor Company στο Ανατολικό Χάνινγκφιλντ του Έσεξ, στη Μεγάλη Βρετανία δήλωσε ότι όταν ένα Volkswagen Golf έφτασε από το Μπέρναμ-ον-Κράουτς για σέρβις, οι τεχνικοί αφαίρεσαν το κάτω κάλυμμα του οχήματος και ανακάλυψαν το ζώο, σύμφωνα με το BBC Αν και τα ποντίκια είναι συνηθισμένο εύρημα, τα κουνέλια είναι «εξαιρετικά σπάνια», όπως είπε, και αρχικά ανησύχησε μήπως επρόκειτο για κατοικίδιο κάποιου.«Στο τέλος κατέληξε λίγο σαν σκετς του Benny Hill. Το κυνηγούσαμε μέσα στο συνεργείο, χώθηκε πίσω από κάποια ντουλάπια και τελικά καταφέραμε να το βγάλουμε έξω. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα ζει ευτυχισμένο σε κάποιο χωράφι», ανέφερε.Όταν οι μηχανικοί ξεκίνησαν τις εργασίες στο αυτοκίνητο στις 26 Μαΐου, παρατήρησαν ότι το κάτω κάλυμμα ήταν «βαρύτερο από το συνηθισμένο». Όταν το αφαίρεσαν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το κουνέλι που τους κοιτούσε.Ο Ρίντελ δήλωσε:«Δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω γιατί αποφάσισε να χωθεί εκεί μέσα.Ο τεχνικός που έκανε τη δουλειά έβγαλε μια αρκετά δυνατή κραυγή. Νομίζω ότι αρχικά φοβήθηκε πως ήταν σκίουρος ή κάτι παρόμοιο.Τα ποντίκια τα συναντάμε αρκετά συχνά, επειδή βρισκόμαστε σε αγροτική περιοχή. Μπαίνουν συχνά στα οχήματα και έχουμε βρει πολλές φορές ξηρούς καρπούς αποθηκευμένους μέσα στα κουτιά των φίλτρων αέρα».Ο 51χρονος διευθυντής, που μεγάλωσε σε φάρμες, κατάλαβε αμέσως από το χρώμα του ότι επρόκειτο «σίγουρα για άγριο κουνέλι».

Υπολογίζεται ότι το ζώο ταξίδεψε περίπου 22 χιλιόμετρα (14 μίλια) από το Μπέρναμ-ον-Κράουτς έως το Ανατολικό Χάνινγκφιλντ.



Εκπρόσωπος της RSPCA (Βασιλικής Εταιρείας για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ζώων) δήλωσε:



«Πρέπει να ήταν μεγάλη έκπληξη για τους μηχανικούς να βρουν ένα κουνέλι μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά χαιρόμαστε που διασώθηκε.



Δεν είναι ασυνήθιστο να βρίσκουμε ζώα που κρύβονται σε κινητήρες οχημάτων. Οι αξιωματικοί της RSPCA έχουν διασώσει κάθε λογής γούνινους και φτερωτούς φίλους, όπως αλεπούδες, φασιανούς και γάτες.



Προτρέπουμε τους οδηγούς να λαμβάνουν απλά μέτρα ώστε να βεβαιώνονται ότι κανένα ζώο δεν έχει βρει καταφύγιο κάτω από το όχημά τους πριν ξεκινήσουν. Μια γρήγορη ματιά κάτω από το αυτοκίνητο και ένα χτύπημα στο καπό μπορούν να βοηθήσουν.



Περιμένετε λίγο ώστε να δοθεί χρόνος στα ζώα να βγουν πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα. Αν και συχνά μπορούν να απομακρυνθούν μόνα τους, ορισμένα τρομάζουν ή χώνονται σε στενά σημεία και μπορεί να παγιδευτούν κάτω από το καπό».