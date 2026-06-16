Τα παρασκήνια της συνόδου της G7: Ο Μακρόν σε ρόλο... dj, άβολες χειραψίες και ποδοσφαιρικές φανέλες
Τα παρασκήνια της συνόδου της G7: Ο Μακρόν σε ρόλο... dj, άβολες χειραψίες και ποδοσφαιρικές φανέλες
Οι μουσικές επιλογές του Γάλλου προέδρου έδωσαν τον τόνο κατά τη σύνοδο στο ειδυλλιακό Εβιάν
Μπορεί να μας ξεγελούν τα μέτρα ασφαλείας, το βαρύ πρόγραμμα και το γεγονός ότι συγκεντρώνονται τόσοι σημαντικοί ηγέτες, αλλά οι σύνοδοι της G7 διεξάγονται σε ένα μάλλον χαλαρό κλίμα.
Η μακριά χειραψία του Ντόναλν Τραμπ στη Μπριζίτ Μακρόν συζητήθηκε κατά την άφιξη των ηγετών το απόγευμα της Δευτέρας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος κρατούσε το χέρι της συζύγου του Γάλλου προέδρου για 13 δευτερόλεπτα. Την αποκάλεσε «γλυκιά μου», εκείνη του ευχήθηκε για τα 80ά γενέθλια του μία ημέρα πιο πριν, μας λένε οι ειδικοί στη ανάγνωση των χειλιών.
Ο Τραμπ έλαβε και δώρο από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, μια φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας, η οποία έφερε το όνομά του και τον αριθμό 47 επειδή είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.
Πριν από τη σύνοδο, τα μικρόφωνα έπιασαν τον Ζελέσκι να σχολιάζει ότι ο Τραμπ έρχεται με το ελικόπτερο στο Εβιάν. Όπως συνήθως συμβαίνει, τρία πανομοιότυπα ελικόπτερα πέταξαν για λόγους ασφαλείας – ο Τραμπ επέβαινε σε ένα από αυτά.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-djakkylwncs9)
Η μακριά χειραψία του Ντόναλν Τραμπ στη Μπριζίτ Μακρόν συζητήθηκε κατά την άφιξη των ηγετών το απόγευμα της Δευτέρας.
A very long handshake between Trump and Brigitte Macron. pic.twitter.com/uabb6Rpug0— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026
Ο Τραμπ έλαβε και δώρο από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, μια φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας, η οποία έφερε το όνομά του και τον αριθμό 47 επειδή είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.
Πριν από τη σύνοδο, τα μικρόφωνα έπιασαν τον Ζελέσκι να σχολιάζει ότι ο Τραμπ έρχεται με το ελικόπτερο στο Εβιάν. Όπως συνήθως συμβαίνει, τρία πανομοιότυπα ελικόπτερα πέταξαν για λόγους ασφαλείας – ο Τραμπ επέβαινε σε ένα από αυτά.
Τουλάχιστον ο Ζελένσκι έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από τον Μακρόν.
Φαίνεται όμως ότι ο Εμανουέλ Μακρόν κρύβει μέσα του έναν dj και τώρα τελευταία το δείχνει όλο και πιο συχνά.
Τα βιντεάκια που ανέβασε στο Instagram με την υποδοχή των ηγετών έχουν μια ξεχωριστή μουσική επένδυση από τη χώρα του κάθε ηγέτη.
Υποδέχτηκε τον Τραμπ με το «Love is a Long Road» του Τομ Πέτι...
...την Τζόρτζια Μελόνι με το «Felicita του Αλ Μπάνο και της Ρομίνα Πάουερ
...τον Φρίντριχ Μερτς με το Lieblingsmensch της Namika,
… την Σανάε Τακαΐτσι με το «Arigato» των Nxnja Beats
...τον Μαρκ Κάρνεϊ με το «J'irai où tu iras» της Σελίν Ντιόν
… τον Κιρ Στάρμερ με το «The World is Not Enough» ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια από τις ταινίες με το Τζέιμς Μποντ
...την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα με τον «Ύμνο της Χαράς» από την Ενάτη του Μπετόβεν, ο ανεπίσημος ύμνος της ΕΕ
Οι επιλογές δεν σταματούν ούτε για τους ηγέτες που κλήθηκαν για τη διευρυμένη σύνοδο, όπως ο Βραζιλιάνος Λούλα ντα Σίλβα μέχρι τους BTS για τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο.
Ласкаво просимо, @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/53kMixfHBB— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2026
Τα βιντεάκια που ανέβασε στο Instagram με την υποδοχή των ηγετών έχουν μια ξεχωριστή μουσική επένδυση από τη χώρα του κάθε ηγέτη.
Υποδέχτηκε τον Τραμπ με το «Love is a Long Road» του Τομ Πέτι...
...την Τζόρτζια Μελόνι με το «Felicita του Αλ Μπάνο και της Ρομίνα Πάουερ
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
...τον Φρίντριχ Μερτς με το Lieblingsmensch της Namika,
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
… την Σανάε Τακαΐτσι με το «Arigato» των Nxnja Beats
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
...τον Μαρκ Κάρνεϊ με το «J'irai où tu iras» της Σελίν Ντιόν
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
… τον Κιρ Στάρμερ με το «The World is Not Enough» ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια από τις ταινίες με το Τζέιμς Μποντ
...την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα με τον «Ύμνο της Χαράς» από την Ενάτη του Μπετόβεν, ο ανεπίσημος ύμνος της ΕΕ
Οι επιλογές δεν σταματούν ούτε για τους ηγέτες που κλήθηκαν για τη διευρυμένη σύνοδο, όπως ο Βραζιλιάνος Λούλα ντα Σίλβα μέχρι τους BTS για τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα