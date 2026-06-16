Τα παρασκήνια της συνόδου της G7: Ο Μακρόν σε ρόλο... dj, άβολες χειραψίες και ποδοσφαιρικές φανέλες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

Τουλάχιστον ο Ζελένσκι έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από τον Μακρόν.Φαίνεται όμως ότι ο Εμανουέλ Μακρόνκαι τώρα τελευταία το δείχνει όλο και πιο συχνά.Τα βιντεάκια που ανέβασε στο Instagram με την υποδοχή των ηγετών έχουν μια ξεχωριστή μουσική επένδυση από τη χώρα του κάθε ηγέτη.Υποδέχτηκε τον Τραμπ με το «Love is a Long Road» του Τομ Πέτι......την Τζόρτζια Μελόνι με το «Felicita του Αλ Μπάνο και της Ρομίνα Πάουερ...τον Φρίντριχ Μερτς με το Lieblingsmensch της Namika,… την Σανάε Τακαΐτσι με το «Arigato» των Nxnja Beats...τον Μαρκ Κάρνεϊ με το «J'irai où tu iras» της Σελίν Ντιόν… τον Κιρ Στάρμερ με το «The World is Not Enough» ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια από τις ταινίες με το Τζέιμς Μποντ...την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα με τον «Ύμνο της Χαράς» από την Ενάτη του Μπετόβεν, ο ανεπίσημος ύμνος της ΕΕΟι επιλογές δεν σταματούν ούτε για τους ηγέτες που κλήθηκαν για τη διευρυμένη σύνοδο, όπως ο Βραζιλιάνος Λούλα ντα Σίλβα μέχρι τους BTS για τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο.