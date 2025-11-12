Πώς η EUNAVFOR εξουδετέρωσε πειρατική ομάδα στη Σομαλία μετά την απελευθέρωση του τάνκερ HELLAS APHRODITE
Η κατάληψη ιρανικού μηχανοκίνητου πλοίου που χρησιμοποιήθηκε ως «μητρικό» πλοίο από πειρατές σηματοδοτεί σημαντική επιτυχία για την επιχείρηση ATALANTA και τη διεθνή συνεργασία κατά της πειρατείας στον Ινδικό Ωκεανό
Ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάμεις κατέλαβαν ιρανικό πλοίο τύπου dhow - μηχανοκίνητο ξύλινο πλοίο που χρησιμοποιήθηκε ως «μητρικό» σκάφος για την πειρατική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλοιου HELLAS APHRODITE, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μία συντονισμένη επιχείρηση που έθεσε τέλος στη δράση μιας οργανωμένης ομάδας πειρατών στα ανοικτά της Σομαλίας.
Το πλοίο εντοπίστηκε στις βορειοδυτικές ακτές της χώρας, όπου είχε εγκαταλειφθεί από τους δράστες μετά την αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης του ελληνικών συμφερόντων τάνκερ. Την επιχείρηση ανέλαβε η ναυαρχίδα της αποστολής EUNAVFOR ATALANTA, η ισπανική φρεγάτα ESPS Victoria, σε συνεργασία με ινδικό πολεμικό πλοίο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ευρωπαϊκής αποστολής, «η Ομάδα Πειρατικής Δράσης στην περιοχή έχει αποδιοργανωθεί πλήρως». Οι δυνάμεις της ATALANTA επιβιβάστηκαν στο dhow, πραγματοποίησαν ελέγχους και διασφάλισαν την ασφάλεια του πληρώματος, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, είναι «υγιές, ασφαλές και ελεύθερο».
Η επιχείρηση απέφερε σημαντικά ευρήματα που θα αξιοποιηθούν στις δικαστικές διαδικασίες κατά των δραστών. «Οι δυνάμεις της ATALANTA συνέλεξαν αποδεικτικά στοιχεία τόσο από το dhow όσο και από το HELLAS APHRODITE, τα οποία θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.
Οι ενέργειες συνεχίζονται σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας και την τοπική διοίκηση της Πούντλαντ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των πειρατών.
Η επιχείρηση αποτέλεσε παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας. Συμμετείχαν η ισπανική φρεγάτα Victoria με ελικόπτερο, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μονάδα ειδικών επιχειρήσεων, αεροσκάφη ναυτικής επιτήρησης της Ισπανίας (VIGMA D4), ινδικό πολεμικό πλοίο, ιαπωνικό αεροσκάφος περιπολίας (P-3C), η Πολεμική Αεροπορία των Σεϋχελλών και οι αρχές της Σομαλίας.
Το 24μελές πλήρωμα του HELLAS APHRODITE, με σημαία Μάλτας, βγήκε σώο από την επίθεση που σημειώθηκε περίπου 700 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Μογκαντίσου. Οι ναυτικοί είχαν καταφύγει στο citadel -χωρος ασφαλείας του πλοίου, παραμένοντας ασφαλείς επί 30 ώρες, μέχρι την άφιξη των ευρωπαϊκών δυνάμεων που ανάγκασαν τους πειρατές να διαφύγουν.
Η επίθεση εντάσσεται σε μια οκταήμερη εκστρατεία της ίδιας πειρατικής ομάδας, η οποία είχε προηγουμένως στοχοποιήσει τα πλοία Stolt Aphrodite και Intertuna Tres, σύμφωνα με τον Martin Kelly, επικεφαλής ανάλυσης κινδύνου της EOS Risk Group.
Η EUNAVFOR είχε ήδη εκτιμήσει ότι το ιρανικό dhow - πιθανόν με το όνομα Issamohamadi - χρησιμοποιήθηκε ως «μητρικό» πλοίο σε σειρά επιθέσεων από τα τέλη Οκτωβρίου, χωρίς να εκπέμπει σήματα AIS.
Η αναζωπύρωση της πειρατείας στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής αποτελεί ανησυχητική εξέλιξη. Από το 2023 έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά στον Κόλπο του Άντεν και στη Σομαλική Λεκάνη, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τα πλοία MV Ruen και MV Abdullah, τα οποία κρατήθηκαν για μήνες πριν την απελευθέρωσή τους.
Η επιχείρηση ATALANTA καλεί εκ νέου τα εμπορικά και ευάλωτα πλοία να εγγράφονται στο Voluntary Registration Scheme (VRS) του Κέντρου Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ινδικού Ωκεανού, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερη επιτήρηση και άμεση αντίδραση σε νέες απειλές.
Επανεμφάνιση της σομαλικής πειρατείας
Η αναζωπύρωση της πειρατείας στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής αποτελεί ανησυχητική εξέλιξη. Από το 2023 έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά στον Κόλπο του Άντεν και στη Σομαλική Λεκάνη, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τα πλοία MV Ruen και MV Abdullah, τα οποία κρατήθηκαν για μήνες πριν την απελευθέρωσή τους.
Η επιχείρηση ATALANTA καλεί εκ νέου τα εμπορικά και ευάλωτα πλοία να εγγράφονται στο Voluntary Registration Scheme (VRS) του Κέντρου Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ινδικού Ωκεανού, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερη επιτήρηση και άμεση αντίδραση σε νέες απειλές.
