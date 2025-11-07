Αίσιο τέλος στην πειρατική επίθεση κατά ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου στα ανοιχτά της Σομαλίας - Ασφαλείς και οι 24 ναυτικοί
Αίσιο τέλος στην πειρατική επίθεση κατά ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου στα ανοιχτά της Σομαλίας - Ασφαλείς και οι 24 ναυτικοί
Ομάδα κρούσης της ισπανικής φρεγάτας της επιχείρησης ATALANTA ανέβηκε στο πλοίο και ολοκλήρωσε τον έλεγχο
Απελευθερώθηκαν όλα τα μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου Hellas Aphrodite, έπειτα από επιχείρηση των ισπανικών Ειδικών Δυνάμεων Ναυτικού (SOF) που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 7ης Νοεμβρίου στα ανοικτά της Σομαλίας.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τις ελληνικές λιμενικές αρχές, η ομάδα κρούσης από την ισπανική φρεγάτα της επιχείρησης EUNAVFOR ATALANTA ολοκλήρωσε τον επιχειρησιακό έλεγχο στο πλοίο. Λίγη ώρα αργότερα, οι 24 ναυτικοί βγήκαν όλοι ασφαλείς από το citadel, το ειδικά θωρακισμένο «δωμάτιο ασφαλείας» όπου είχαν καταφύγει κατά την επίθεση.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου, στις 11:48 τοπική ώρα, όταν το δεξαμενόπλοιο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης από το Σίκκα της Ινδίας με προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, δέχθηκε επίθεση από ένοπλους Σομαλούς πειρατές. Όπως ανέφερε η εταιρεία διαχείρισης Latsco Marine Management, «όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές και λογοδοτημένο», ενώ παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές και το προσωπικό του πλοίου.
Σύμφωνα με προειδοποίηση του UKMTO, το πλοίο προσέγγισε μικρό ταχύπλοο στην πρύμνη. Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα και RPG προτού και στη συνέχεια επιβιβαστηκαν στο δεξαμενόπλοιο. Η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Vanguard αναγνώρισε ως πιθανό «μητρικό» σκάφος των δραστών ιρανικό αλιευτικό , το οποίο φαίνεται να έχει εμπλακεί και σε άλλα πρόσφατα παρόμοια περιστατικά.
Η επίθεση είναι η δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς στις 3 Νοεμβρίου τέσσερις πειρατές σε λέμβο άνοιξαν πυρ κατά του χημικού δεξαμενόπλοιου Stolt Sagaland σε μια αποτυχημένη απόπειρα ρεσάλτο. Σύμφωνα με νεότερο δελτίο απειλής του CMF και της EUNAVFOR ATALANTA, οι δύο επιθέσεις συνδέονται με την αυξανόμενη δραστηριότητα πειρατικών ομάδων (PAG) που χρησιμοποιούν παραδοσιακά σκάφη τύπου dhow ως πλατφόρμες μεγάλης ακτίνας δράσης.
Η επανεμφάνιση σομαλικής πειρατείας προκαλεί ανησυχία στη διεθνή ναυτιλία, καθώς θυμίζει την περίοδο 2008–2011, όταν εκατοντάδες πλοία δέχθηκαν επιθέσεις και πολλά πληρώματα κρατήθηκαν όμηροι υπό σκληρές συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά, η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της ATALANTA στην περίπτωση του Hellas Aphrodite επιβεβαιώνει ότι ο διεθνής μηχανισμός αντίδρασης παραμένει ενεργός και αποτελεσματικός.
