Πειρατεία σε ελληνόκτητο τάνκερ ανοιχτά της Σομαλίας
Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του - Η ανακοίνωση της εταιρείας Latsco Marine Management
Πειρατεία πραγματοποιήθηκε σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Σομαλίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα (6/11) η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τάνκερ, HELLAS APHRODITE, με 24 μέλη πλήρωμα έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας με τελικό προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής. Βρισκόταν 560 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Eyl της Σομαλίας, όταν έγινε η πειρατεία. Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του.
Μια άλλη εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας, η Diaplous Group, δήλωσε ότι το 24μελές πλήρωμα κλειδώθηκε στο καταφύγιο του πλοίου για ασφάλεια κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ τόνισε πως δεν υπήρχε ένοπλη ομάδα ασφαλείας επί του σκάφους.
Η ανακοίνωση της εταιρείας Latsco Marine Management:
«HELLAS APHRODITE – Περιστατικό ασφαλείας νοτιοανατολικά της Σομαλίας
Η Latsco Marine Management Inc. επιβεβαιώνει ένα περιστατικό ασφαλείας στο πλοίο HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) που διαχειρίζεται.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:48 τοπική ώρα (UTC+4) στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ το πλοίο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης, διέπλεε από το Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής (περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Σομαλίας).
Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί, και παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους.
Η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης της και συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές για να εξασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια και ευημερία του πληρώματος.
Για λόγους ασφαλείας, δεν θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν.
Το HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) είναι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων 49.992 dwt, που ναυπηγήθηκε το 2016 και είναι νηολογημένο στη Μάλτα».
«Οι πειρατές φέρονται να προσέγγισαν με λέμβο και να άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ», δήλωσε η Ambrey σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι πειρατές επιχειρούσαν από μικρό σκάφος με ιρανική σημαία, το οποίο είχαν καταλάβει.
Somali pirates board tanker in deepwater attack https://t.co/VN73o4TzsQ pic.twitter.com/bWqzpFenle— Splash (@Splash_247) November 6, 2025
