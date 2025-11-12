Διέρρευσαν επιλεκτικά email, ο Τραμπ είχε διώξει τον Επστάιν από το κλαμπ του, λέει ο Λευκός Οίκος



Τα emails

Σε

, που εστάλη από τον Επστάιν στον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ στις 31 Ιανουαρίου 2019, ο καταδικασμένος παιδόφιλος έγραφε για

τον Αμερικανό πρόεδρο: «Φυσικά γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από τη Γκισλέιν να σταματήσει».



Στις 2 Απριλίου 2011, ο Επστάιν είχε περιγράψει τον Τραμπ σε ένα email προς τη Μάξγουελ ως «σκυλί που δεν γαβγίζει». «Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν γαύγισε είναι ο Τραμπ... (Το θύμα) πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του... Δεν τον ανέφερε ούτε μία φορά». Η Μάξγουελ απάντησε: «Το έχω σκεφτεί αυτό».



«Άκουσα ότι το CNN σχεδιάζει να ρωτήσει τον Τραμπ απόψε για τη σχέση του μαζί σου, είτε στον αέρα είτε σε συνέντευξη Τύπου μετά», φέρεται να λέει ο Γουλφ σε ένα email προς τον Επστάιν με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2015, έξι μήνες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα είναι υποψήφιος στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016.



Ο Επστάιν απάντησε στον Γουλφ: «Αν επρόκειτο να συντάξουμε μια απάντηση για αυτόν, ποια νομίζεις ότι θα έπρεπε να είναι;». «Νομίζω ότι θα έπρεπε να τον αφήσεις να εκτεθεί», έγραψε ο Γουλφ την επόμενη μέρα και συμπλήρωσε: «Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο ή δεν έχει πάει στο σπίτι, τότε αυτό σου δίνει ένα πολύτιμο πλεονέκτημα σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων και πολιτικής. Μπορείς να τον εκθέσεις με έναν τρόπο που ενδεχομένως θα σου αποφέρει θετικά οφέλη ή αν φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει, μπορείς να τον σώσεις, δημιουργώντας ένα χρέος. Φυσικά, είναι πιθανό, όταν ρωτηθεί, να πει ότι ο Τζέφρι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, που έχει υποστεί άδικη μεταχείριση και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία θα απαγορευτεί σε ένα καθεστώς Τραμπ».