Διέρρευσαν επιλεκτικά email, ο Τραμπ είχε διώξει τον Επστάιν από το κλαμπ του, λέει ο Λευκός Οίκος
Διέρρευσαν επιλεκτικά email, ο Τραμπ είχε διώξει τον Επστάιν από το κλαμπ του, λέει ο Λευκός Οίκος
Η Κάρολαϊν Λέβιτ απάντησε για τα email που δημοσίευσαν Δημοκρατικοί στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής - Δηλώνει πως πρόκειται για ιστορίες που σκοπό έχουν να αποσπαστεί η προσοχή από τα ιστορικά επιτεύγματα του Αμερικανού προέδρου
«Οι Δημοκρατικοί διέρρευσαν επιλεκτικά email στα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης για να δημιουργήσουν μια ψευδή αφήγηση με σκοπό να δυσφημίσουν τον πρόεδρο Τραμπ», δηλώνει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σχολιάζοντας τα email που δημοσίευσαν βουλευτές στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής, στα οποία ο Τζέφρι Επστάιν φέρεται να γράφει πως ο Αμερικανός πρόεδρος «γνώριζε για τα κορίτσια» που είχαν πέσει θύματα κακοποίησης.
«Το “ανώνυμο θύμα” που αναφέρεται σε αυτά τα ηλεκτρονικά μηνύματα είναι η εκλιπούσα Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία επανειλημμένα δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε εμπλακεί σε καμία παράνομη πράξη και ότι “δεν θα μπορούσε να ήταν πιο φιλικός” απέναντί της κατά τη διάρκεια των περιορισμένων επαφών τους», σημειώνει.
«Το γεγονός που παραμένει είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ έδιωξε τον Τζέφρι Επστάιν από το κλαμπ του πριν από δεκαετίες επειδή φερόταν ανάρμοστα στις γυναίκες υπαλλήλους του, συμπεριλαμβανομένης της Τζιουφρέ. Αυτές οι ιστορίες δεν είναι παρά κακόπιστες προσπάθειες για να αποσπαστεί η προσοχή από τα ιστορικά επιτεύγματα του προέδρου Τραμπ και κάθε Αμερικανός με κοινή λογική καταλαβαίνει αμέσως ότι πρόκειται για φάρσα και σαφή απόπειρα αποσπάσεως της προσοχής από την επανέναρξη της λειτουργίας της κυβέρνησης», αναφέρει.
Σε email, που εστάλη από τον Επστάιν στον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ στις 31 Ιανουαρίου 2019, ο καταδικασμένος παιδόφιλος έγραφε για τον Αμερικανό πρόεδρο: «Φυσικά γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από τη Γκισλέιν να σταματήσει».
Στις 2 Απριλίου 2011, ο Επστάιν είχε περιγράψει τον Τραμπ σε ένα email προς τη Μάξγουελ ως «σκυλί που δεν γαβγίζει». «Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν γαύγισε είναι ο Τραμπ... (Το θύμα) πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του... Δεν τον ανέφερε ούτε μία φορά». Η Μάξγουελ απάντησε: «Το έχω σκεφτεί αυτό».
«Άκουσα ότι το CNN σχεδιάζει να ρωτήσει τον Τραμπ απόψε για τη σχέση του μαζί σου, είτε στον αέρα είτε σε συνέντευξη Τύπου μετά», φέρεται να λέει ο Γουλφ σε ένα email προς τον Επστάιν με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2015, έξι μήνες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα είναι υποψήφιος στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016.
Ο Επστάιν απάντησε στον Γουλφ: «Αν επρόκειτο να συντάξουμε μια απάντηση για αυτόν, ποια νομίζεις ότι θα έπρεπε να είναι;». «Νομίζω ότι θα έπρεπε να τον αφήσεις να εκτεθεί», έγραψε ο Γουλφ την επόμενη μέρα και συμπλήρωσε: «Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο ή δεν έχει πάει στο σπίτι, τότε αυτό σου δίνει ένα πολύτιμο πλεονέκτημα σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων και πολιτικής. Μπορείς να τον εκθέσεις με έναν τρόπο που ενδεχομένως θα σου αποφέρει θετικά οφέλη ή αν φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει, μπορείς να τον σώσεις, δημιουργώντας ένα χρέος. Φυσικά, είναι πιθανό, όταν ρωτηθεί, να πει ότι ο Τζέφρι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, που έχει υποστεί άδικη μεταχείριση και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία θα απαγορευτεί σε ένα καθεστώς Τραμπ».
«Το “ανώνυμο θύμα” που αναφέρεται σε αυτά τα ηλεκτρονικά μηνύματα είναι η εκλιπούσα Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία επανειλημμένα δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε εμπλακεί σε καμία παράνομη πράξη και ότι “δεν θα μπορούσε να ήταν πιο φιλικός” απέναντί της κατά τη διάρκεια των περιορισμένων επαφών τους», σημειώνει.
«Το γεγονός που παραμένει είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ έδιωξε τον Τζέφρι Επστάιν από το κλαμπ του πριν από δεκαετίες επειδή φερόταν ανάρμοστα στις γυναίκες υπαλλήλους του, συμπεριλαμβανομένης της Τζιουφρέ. Αυτές οι ιστορίες δεν είναι παρά κακόπιστες προσπάθειες για να αποσπαστεί η προσοχή από τα ιστορικά επιτεύγματα του προέδρου Τραμπ και κάθε Αμερικανός με κοινή λογική καταλαβαίνει αμέσως ότι πρόκειται για φάρσα και σαφή απόπειρα αποσπάσεως της προσοχής από την επανέναρξη της λειτουργίας της κυβέρνησης», αναφέρει.
Σε email, που εστάλη από τον Επστάιν στον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ στις 31 Ιανουαρίου 2019, ο καταδικασμένος παιδόφιλος έγραφε για τον Αμερικανό πρόεδρο: «Φυσικά γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από τη Γκισλέιν να σταματήσει».
Τα emails
Στις 2 Απριλίου 2011, ο Επστάιν είχε περιγράψει τον Τραμπ σε ένα email προς τη Μάξγουελ ως «σκυλί που δεν γαβγίζει». «Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν γαύγισε είναι ο Τραμπ... (Το θύμα) πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του... Δεν τον ανέφερε ούτε μία φορά». Η Μάξγουελ απάντησε: «Το έχω σκεφτεί αυτό».
«Άκουσα ότι το CNN σχεδιάζει να ρωτήσει τον Τραμπ απόψε για τη σχέση του μαζί σου, είτε στον αέρα είτε σε συνέντευξη Τύπου μετά», φέρεται να λέει ο Γουλφ σε ένα email προς τον Επστάιν με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2015, έξι μήνες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα είναι υποψήφιος στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016.
Ο Επστάιν απάντησε στον Γουλφ: «Αν επρόκειτο να συντάξουμε μια απάντηση για αυτόν, ποια νομίζεις ότι θα έπρεπε να είναι;». «Νομίζω ότι θα έπρεπε να τον αφήσεις να εκτεθεί», έγραψε ο Γουλφ την επόμενη μέρα και συμπλήρωσε: «Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο ή δεν έχει πάει στο σπίτι, τότε αυτό σου δίνει ένα πολύτιμο πλεονέκτημα σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων και πολιτικής. Μπορείς να τον εκθέσεις με έναν τρόπο που ενδεχομένως θα σου αποφέρει θετικά οφέλη ή αν φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει, μπορείς να τον σώσεις, δημιουργώντας ένα χρέος. Φυσικά, είναι πιθανό, όταν ρωτηθεί, να πει ότι ο Τζέφρι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, που έχει υποστεί άδικη μεταχείριση και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία θα απαγορευτεί σε ένα καθεστώς Τραμπ».
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα