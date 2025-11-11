Ο Τραμπ απειλεί τους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους

«Άγιοι»

Ο κ. Ντάνιελς είπε ακόμη πως κάποιοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αναγκάζονται να κάνουν κι άλλες προσωρινές δουλειές για να καλύπτουν τα έξοδά τους, κάτι που αυξάνει την κόπωσή τους.Οι ακυρώσεις πτήσεων που ζήτησε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) σκοπό είχε να μειωθούν τα αεροσκάφη που επιτηρούν οι ελεγκτές, πολλοί από τους οποίους υποχρεώνονται να εργάζονται «έξι ημέρες την εβδομάδα, 10 ώρες την ημέρα», σύμφωνα με το NATCA.Πέρα από τις 2.000 πτήσεις που ακυρώθηκαν χθες στις ΗΠΑ, άλλες 7.000 και πλέον καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.Στο αεροδρόμιο του Νούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, επιβάτες, παρά τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, δεν κατηγορούσαν τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.«Είναι ντροπή για τούτη τη χώρα πως οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώνονται, θεωρώ πως είναι άγιοι που συνέχισαν να δουλεύουν τόσες μέρες απλήρωτοι», είπε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γουίλ Άστον-Ρις, συνταξιούχος που περίμενε για να επιβιβαστεί σε πτήση για το Σιάτλ, στην άλλη άκρη της χώρας.Η Αντζελίν Μάθιους, φοιτήτρια 21 ετών, δυσκολευόταν να βρει λύση στη σπαζοκεφαλιά πώς θα επέστρεφε στη Λουιζιάνα (νότια). Μολαταύτα έκρινε ότι οι δημοκρατικοί έχουν δίκιο που προβάλλουν αντίσταση στη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στο Κογκρέσο. «Όλο αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στον κόσμο, αλλά δεν είναι για το τίποτα. Ας ελπίζουμε ότι θα προκύψει κάτι θετικό», έκρινε.Κάπου 2.000 χιλιόμετρα νοτιότερα, στο Μαϊάμι, ο Γουίλ Ρόουζις έλεγε πως θέλει να ελπίζει πως το αδιέξοδο οδεύει να επιλυθεί σε πολιτικό επίπεδο.