Πρωτοφανής αναστάτωση στα αμερικανικά αεροδρόμια: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν λόγω του shutdown

Απλήρωτοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας - Περικοπές πτήσεων έως και 10% του πτητικού προγράμματος τις επόμενες ημέρες
Η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ με την αναστολή λειτουργίας φορέων της κυβέρνησης προκαλεί ολοένα πιο εκτενή προβλήματα στις αεροπορικές μεταφορές, με πάνω από 1.000 πτήσεις να ακυρώνονται και περίπου 4.400 να καθυστερούν σε όλη τη χώρα ως το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα), κατά τον ειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.
Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται στο διεθνές αεροδρόμιο Ντάγκλας της Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα και στο διεθνές αεροδρόμιο Λίμπερτι του Νούαρκ στο Νιου Τζέρσεϊ. Το τελευταίο είναι κόμβος για τους ταξιδιώτες με προορισμό ιδίως τη Νέα Υόρκη.
Το shutdown, που θα συμπληρώσει σήμερα 40 ημέρες και είναι ήδη το πιο μακρό στην ιστορία των ΗΠΑ, οφείλεται στο αδιέξοδο για τον προϋπολογισμό του ομοσπονδιακού κράτους εξαιτίας διαφωνιών των ρεπουμπλικάνων και των δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ιδίως για τις δαπάνες που αφορούν την ασφάλιση υγείας και την περίθαλψη.
Το ότι δεν έχει εγκριθεί προϋπολογισμός σήμανε πως πολλές δημόσιες υπηρεσίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, ενώ χιλιάδες δημόσιοι λειτουργοί, μεταξύ τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, δουλεύουν απλήρωτοι και τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερη πίεση.
Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) άρχισε να μειώνει τις πτήσεις αυτή την εβδομάδα κατά 4% και οι μειώσεις προβλέπεται να φθάσουν το 10% στα μέσα του Νοεμβρίου. Όλα αυτά πριν τη Γιορτή των Ευχαριστιών, στα τέλη του μήνα, που παραδοσιακά είναι περίοδος με αυξημένες αεροπορικές μετακινήσεις.
Σχεδόν 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή και αεροδρόμια αναφέρουν μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις παρά το ότι ο αριθμός των επιβατών είναι συγκριτικά μειωμένος αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να επιρρίπτουν οι μεν στους δε την ευθύνη για την κρίση, λέγοντας πως αφήνουν τους πολίτες να υποφέρουν για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη. Δημοσκοπήσεις ωστόσο υποδεικνύουν πως οι περισσότεροι Αμερικανοί προσάπτουν στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη δημοσιονομική παράλυση.
