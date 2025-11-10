Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Με παρακράτηση μισθών απειλεί ο Τραμπ τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απέχουν λόγω shutdown
Πάνω από 1.500 πτήσεις εσωτερικού στις ΗΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα, καθώς η στάση πληρωμών στο ομοσπονδιακό κράτος συνεχίζεται και η έλλειψη ελεγκτών προκαλεί χάος και στις αερομεταφορές
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παρακρατήσει τους μισθούς από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν επιστρέφουν άμεσα στη δουλειά τους, ενώ πρόσθεσε ότι θα συστήσει τη χορήγηση μπόνους 10.000 δολαρίων σε όσους δεν απουσίασαν από την εργασία τους κατά τη διάρκεια του shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
«Όλοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους, ΤΩΡΑ!!! Όποιος δεν επιστρέψει ουσιαστικά θα του παρακρατηθεί ο μισθός», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.
Η δημοσιονομική παράλυση (shutdown) έχει θέσει υπό αναστολή σειρά υπηρεσιών του δημοσίου επί 41 ημέρες, ένα άνευ προηγουμένου χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightaware, μέχρι τις 08:30 πρωί (ώρα ΗΠΑ, 15:30 ώρα Ελλάδας), περισσότερες από 1.550 πτήσεις είχαν ακυρωθεί και 1.400 είχαν καθυστερήσει σήμερα.
Συνολικά 2.950 πτήσεις ακυρώθηκαν και σχεδόν 10.800 καθυστέρησαν χθες Κυριακή, τη χειρότερη ημέρα για προβλήματα πτήσεων από την έναρξη του shutdown την 1η Οκτωβρίου.
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν το 4% των καθημερινών πτήσεων από την Παρασκευή σε 40 μεγάλα αεροδρόμια λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
Οι μειώσεις στις πτήσεις έχουν υποχρεωτική ισχύ για να ανέλθουν στο 6% αύριο Τρίτη και στη συνέχεια να ανέλθουν στο 10% έως τις 14 Νοεμβρίου.
Donald J. Trump Truth Social Post 10:32 AM EST 11/10/25— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 10, 2025
All Air Traffic Controllers must get back to work, NOW!!! Anyone who doesn’t will be substantially “docked.” For those Air Traffic Controllers who were GREAT PATRIOTS, and didn’t take ANY TIME OFF for the “Democrat Shutdown…
🚨 Flight Update 🚨— AirNav Radar (@AirNavRadar) November 10, 2025
Today, of the 25,733 scheduled flights, 1,432 were canceled (about 5.5%). Yesterday, 25,826 flights were scheduled, with 2,631 cancellations (about 10%).
📍 Chicago O'Hare (ORD) is currently leading with the most cancellations and delays today:
147 canceled… pic.twitter.com/WtidMJVArd
