Ένα... λάχανο θεωρείται ο εθνικός θησαυρός της Ταϊβάν, εφάμιλλος της «Μόνα Λίζα» - Δείτε φωτογραφίες
Ένα... λάχανο θεωρείται ο εθνικός θησαυρός της Ταϊβάν, εφάμιλλος της «Μόνα Λίζα» - Δείτε φωτογραφίες

Εκατομμύρια επισκέπτες συρρέουν στο Εθνικό Μουσείο της Ταϊπέι, για να το θαυμάσουν

Ένα... λάχανο θεωρείται ο εθνικός θησαυρός της Ταϊβάν, εφάμιλλος της «Μόνα Λίζα» - Δείτε φωτογραφίες
Ένα... λάχανο θεωρείται εθνικός θησαυρός στο Εθνικό Μουσείο της Ταϊπέι, πρωτεύουσα της Ταϊβάν, συγκρινόμενο σε αξία τόσο με τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο όσο και με την «Έναστρη Νύχτα» στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. 

Σύμφωνα με το CNN, το συγκεκριμένο έκθεμα δεν είναι τόσο... ταπεινό όσο αρχικά μπορεί να φαίνεται, ενώ έχει πίσω του και μακρά ιστορία. 

Το αξιοσημείωτο στο συγκεκριμένο δημιούργημα είναι η αληθοφάνειά του, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ , το αξιοσημείωτα ρεαλιστικό γλυπτό ενός κινέζικου λάχανου,  σκαλισμένο από ένα κομμάτι λευκού και πράσινου νεφρίτη, λάμπει σαν να είναι φρεσκοκομμένο από ένα χωράφι, ακόμα βρεγμένο με την πρωινή δροσιά.
Οι λεπτομέρειές του εντυπωσιάζουν καθώς ένας γρύλλος και μια ακρίδα παραμονεύουν στα καταπράσινα φύλλα του, ενώ ο άγνωστος γλύπτης χρησιμοποίησε τα φυσικά ελαττώματα του υλικού για να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση των νευρώσεων που διατρέχουν τους μίσχους του.

Αναπαυμένο σε μια ξύλινη βάση, το γλυπτό έχει ύψος μόλις 21,7 εκατοστά. Αλλά είναι τόσο δημοφιλές που καταλαμβάνει τη δική του αίθουσα εκθέσεων. Χαρακτηριστικό της δημοφιλίας του εκθέματος είναι το γεγονός ότι το μουσείο δημοσιοποιεί ακόμη και ποιες ημερομηνίες θα βρίσκεται σε εκθέσεις του εξωτερικού, ώστε οι επισκέπτες να μην επισκέπτονται άσκοπα το Μουσείο.

Αν και επίσημα το Εθνικό Μουσείο δεν καταγράφει πόσοι από τους περίπου 2 εκατομμύρια ετήσιους επισκέπτες του έρχονται ειδικά για να δουν το λάχανο από νεφρίτη, η μεγάλη ουρά των ανθρώπων που περιμένουν να βγάλουν φωτογραφίες υποδηλώνει ότι η πλειοψηφία τους έρχεται (και) για αυτόν τον λόγο.

 «Όταν το βλέπεις σε φωτογραφίες, δεν φαίνεται τόσο ζωντανό, αλλά όταν το βλέπεις εδώ στο πραγματικό φως, είναι πραγματικά πιο ελκυστικό», δηλώνει μια τουρίστρια κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επίσκεψης στο μουσείο.

Εθνικός θησαυρός της Ταϊβάν


Αυτή η δημοτικότητά του, καθιστά το λάχανο «εθνικό θησαυρό» της Ταϊβάν, αν και το γλυπτό δεν έχει επίσημα χαρακτηριστεί ως τέτοιο. Η εικόνα του, μάλιστα, χρησιμοποιείται σε εμπορεύματα, σε λούτρινα παιχνίδια, ενώ ετησίως παράγονται χιλιάδες  αντίγραφά του.

Το συγκεκριμένο  λάχανο από νεφρίτη, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής του Εθνικού Μουσείου, είναι ένα αυτοκρατορικό κειμήλιο που κάποτε φυλασσόταν στην Απαγορευμένη Πόλη στο Πεκίνο πριν μεταφερθεί στην Ταϊβάν κατά τη διάρκεια του Κινεζικού Εμφυλίου Πολέμου, ενώ άλλα δύο εκτίθενται στο Μουσείο Παλατιών του Πεκίνου και το Μουσείο Τιαντζίν, επίσης στην Κίνα.

Σύμφωνα με κριτικούς Τέχνης, αυτό που κάνει το «Λάχανο», με την ακριβή του ονομασία να είναι «Λάχανο με έντομα», να ξεχωρίζει είναι τα λαμπερά χρώματα του νεφρίτη και η τεχνική του γλύπτη βοηθούν το έργο να ξεχωρίζει.

«Η δεξιοτεχνία, σε συνδυασμό με αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι υλικού, παρήγαγε ένα καλό αποτέλεσμα», λέει μια καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης.

Παράλληλα, η διαχρονική δημοτικότητα του γλυπτού μπορεί επίσης να οφείλεται στον συμβολισμό του. Πιθανώς μέρος μιας προίκας που καταβλήθηκε στον αυτοκράτορα Γκουανγκσού της Κίνας από μια σύζυγο τη δεκαετία του 1880, το τεχνούργημα έχει από καιρό συνδεθεί με τη γυναικεία αγνότητα, τη γονιμότητα και την αφθονία, με τα έντομα που αναπαρίστανται να συμβολίζουν παιδιά. 

Η ιστορία του

Μετά την πτώση της δυναστείας Γινγκ το 1912, το «Λάχανο» ανακαλύφθηκε μέσα σε ένα πολύχρωμο σμαλτωμένο δοχείο στην Απαγορευμένη Πόλη. Αργότερα εκτέθηκε στο Μουσείο του Παλατιού του Πεκίνου, το οποίο άνοιξε η Ρεπουμπλικανική κυβέρνηση της Κίνας για να εκθέσει την τεράστια αυτοκρατορική συλλογή. Οι επιμελητές επέλεξαν να παρουσιάσουν το λάχανο χωρίς το δοχείο του, για να το κάνουν πιο ελκυστικό οπτικά, και σημείωσε άμεση επιτυχία στο κοινό μετά το ντεμπούτο του το 1928.

Τη δεκαετία του 1930, εν μέσω φόβων ότι η συλλογή του παλατιού θα κατασχεθεί από τον Αυτοκρατορικό Στρατό της Ιαπωνίας, πολλοί από τους θησαυρούς εκκενώθηκαν σε άλλες πόλεις και πέρασαν χρόνια στο δρόμο, μερικές φορές κρυμμένοι σε ναούς και σπηλιές καθ' οδόν. Μετά τον θρίαμβο του κομμουνιστή ηγέτη Μάο Τσε Τουνγκ στον Κινεζικό Εμφύλιο Πόλεμο, οι φυγάδες των Ρεπουμπλικανικών δυνάμεων έστειλαν χιλιάδες κιβώτια με αντικείμενα στην Ταϊβάν, όπου εγκαθίδρυσαν μια νέα έδρα για την κυβέρνησή τους.

Το λάχανο από νεφρίτη ήταν ανάμεσα στα σχεδόν 700.000 αντικείμενα που αποτελούν πλέον τη συλλογή του Εθνικού Μουσείου  της Ταϊπέι, το οποίο άνοιξε στην τρέχουσα τοποθεσία του το 1965. Τρία χρόνια αργότερα, η εθνική ταχυδρομική υπηρεσία της Ταϊβάν εξέδωσε ένα γραμματόσημο με την εικόνα του λάχανου, το οποίο τυπώθηκε 3,5 εκατομμύρια φορές, εδραιώνοντάς το περαιτέρω στην κοινή γνώμη ως «εθνικό θησαυρό».

laxano_grammatoshmo
Κλείσιμο

