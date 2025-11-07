Ώρα μηδέν για την Τεχεράνη: Η χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες - Νερό με δελτίο και εκκένωση της πόλης εξετάζει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν

Εάν δεν βρέξει, θα πρέπει να αρχίσουμε να μοιράζουμε το νερό με το δελτίο στην Τεχεράνη, γύρω στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου είπε ο πρόεδρος της χώρας - Το Ιράν αντιμετωπίζει φέτος τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες